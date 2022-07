Los nuevos récords del dólar no mueven al Banco Central y se mantiene firme en su posición de no intervenir

Los récords que marca día a día el dólar para el Banco Central tiene una explicación y por eso el organismo autónomo se mantiene firme en su posición de no intervenir en el mercado de la divisa de Estados Unidos en Chile. El vicepresidente de la entidad, Pablo García, también apuntó que los esfuerzos de ellos están en contener la inflación y no en la política cambiaria, a menos que presente movimientos que no se puedan explicar.

“Hay muchas razones que podría usar para entender las dinámicas y la dirección del tema cambiario, pero para efecto del Banco Central hay que recordar que si la preocupación es la inflación, el instrumento es la política monetaria. La política cambiaria no tiene como objetivo mantener una estrategia de control de la inflación, eso es algo que dejamos atrás hace muchos años”. dijo García en el marco de un seminario de Icare.

En la actividad llamada “Fortalecimiento del Mercado de Capitales hacia el Futuro” en el encuentro “Mercado de Capitales Chileno: Mejoras en Financiamiento a PYMES y Personas”, García defendió la postura del Banco Central planteando que el dólar sube a nivel internacional, el precio del cobre cae, enfrentamos “el peor trimestre en renta variable en el mundo desde hace muchas décadas” y tenemos un “déficit alto en nuestra cuenta corriente”, entre otras razones.

“Hay que tomar en cuenta que no basta con observar movimientos del tipo de cambio, sino que uno tiene que ver movimientos que no se vinculen a dinámicas más fundamentales en forma sustancial”, agregó.

El economista también destacó que la medida de tener flotación cambiaria permite amortiguar de mejor forma los impactos externos, y reiteró que el Banco Central solamente actuará en el mercado del dólar en situaciones excepcionales.

“La intervención tiene que estar vinculada a movimientos que estén produciendo tensiones financieras significativas, problemas de liquidez, que este habiendo problemas con nuestra renta fija y eso no se está observando”, concluyó el economista, quien invitó a las personas a opinar, sobre el comportamiento del Banco Central en este tema, tomando en consideración “el marco de política que nosotros tenemos y ver a través de el como uno toma ciertas decisiones eventuales de intervención”.