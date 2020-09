Los servicios que BancoEstado ha ido retomando gradualmente a más de una semana del ciberataque

“Creemos que la comunicación debió haber sido más clara, y ese es uno de los principales focos de críticas de la organización sindical”. Así se refirió esta mañana el presidente del sindicato de BancoEstado, Marco Beas, sobre lo que ha ocurrido tras el ciberataque que sufrió la entidad el sábado 5 de septiembre.

En la Comisión de Economía del Senado, el dirigente sindical dijo que “nosotros entendemos que la autoridad tiene que declarar públicamente que el banco está subiendo 100, 150, o 200 sucursales, porque necesitamos levantar la imagen del banco y entendemos su rol, pero también los trabajadores decimos: tiene que señalar también detalles que favorezcan la concurrencia de los clientes, la claridad de los servicios que van a tener los clientes, y que no lleguen a buscar un servicio que no van a obtener, y producto de la insatisfacción, como señalamos en nuestro comunicado, la emprendan contra los trabajadores”.

En ese sentido, Beas detalló cuáles son los servicios que funcionaron desde un inicio, así como también los que hoy se están retomando de forma gradual.

“No teníamos mesón de atención a clientes (los primeros días tras el ciberataque), no podíamos revalidar o remitir plásticos, no podíamos dar créditos, no podíamos ver mercado de capitales u otras inversiones, no podíamos tramitar un crédito hipotecario. Ese tipo de sistemas estaban en el suelo, hoy están levantándose paulatinamente”, comentó.

Asimismo, detalló que han “tenido servicios de caja que están atendiendo con un número mínimo de recintos, con servicios parciales. En los servicios de atención a clientes, los trabajadores todavía no cuentan con servicios de PU (Plataforma Universal, que contiene todas las aplicaciones para trabajar y atender a los clientes en los distintos sistemas y productos: créditos, inversiones, CuentaRUT, entre otros), lo que dificulta la atención del mesón y la gestión de claves".

También comentó que “no tenemos servicio de embosadora, que es la máquina que produce los plásticos, la renovación de tarjetas, que es un producto tan masivo y necesario para la ciudadanía como la CuentaRUT. En los servicios de crédito se han conseguido restablecer parte de las funcionalidades, de solicitud de créditos e inversiones”.

Adicionalmente, recalcó que debido al ciberataque “no fueron afectados nuestra web, la app, los cajeros automáticos, la Caja Vecina”. Por otro lado, detalló que “estamos sin correos corporativos, recién se están restableciendo”.

Tras consultar a la CMF si los créditos morosos que algunas personas han tenido dificultades para poder pagar en BancoEstado producto de esta conteningencia, seguirían cobrando intereses, desde el regulador señalaron que “si no se realiza el pago de un crédito en la fecha prevista para ello, se devengarían los intereses por el simple retardo de ese pago. Sin embargo, esto es una situación que debe ser analizada por el banco en cada caso teniendo en cuenta las circunstancias que se presentan que pueden impedir a una persona el pago de sus compromisos por razones ajenas a su voluntad”.