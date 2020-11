Luz verde en Comisión de Economía a proyecto que prohíbe cortes de servicios básicos hasta abril

Esta vez no ocurrió la misma historia que en agosto, cuando se aprobó -con veto incluido- el polémico proyecto de ley de servicios básicos, iniciativa que prohíbe cortar o suspender los servicios de luz, gas y agua al 60% de la población más vulnerable durante la pandemia. Y es que esta mañana se comenzó a discutir en la Comisión de Economía del Senado el proyecto que busca prolongar el beneficio hasta abril, iniciativa liderada por los senadores Yasna Provoste (DC) y Carlos Bianchi (Ind) y horas después fue aprobada para ser votada en Sala.

Esta ocasión el gobierno manifestó estar de acuerdo con la iniciativa que busca extender los beneficios de no corte, que caducaban este viernes. "Tenemos que alivianar la carga a las familias que necesitan ayuda, pero generar incentivos para que los que puedan pagar, lo hagan porque eso es lo que le da sustentabilidad a la operación de las compañías, asegura que se sigan prestando los servicios y ayuda a que las compañías puedan sustentarse”, sostuvo el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet.

Ante esto, informó que le parece que un camino posible a explorar la opción de extender la ley por 180 días más el beneficio para los clientes que no puedan pagar sus cuentas de servicios básicos.

El proyecto

El proyecto tiene como objetivo ampliar la aplicación de la ley hasta abril de 2021 y extender los meses de prorrateo de los 12 meses actuales a 36 meses. Además, busca hacer automática la reprogramación por el solo hecho de no cancelar en la fecha correspondiente la cuota del mes del servicio de que se trate, salvo negativa expresa del usuario o cliente. Por último, tiene la finalidad de que haya mecanismos adecuados de información por parte de la empresa a sus clientes o usuarios.

Beneficio Voluntario

Hace unos días las compañías sanitarias informaron que todas voluntariamente no realizaran cortes al servicio hasta abril, no así las eléctricas (a excepción de Saesa).

En la Comisión de Economía, Jobet aseguró que conversó con las compañías eléctricas para que voluntariamente extendieran el beneficio para los clientes más vulnerables, pero que se negaron. La autoridad hizo la comparación además con las sanitarias.

“Confieso que tuve la misma conversación con las empresas eléctricas y lamentablemente no tuve buena acogida. Me hubiera encantado que las empresas eléctricas también, teniendo en consideración por la situación que pasan sus clientes, hubieran hecho un gesto como el que hicieron las sanitarias y lamentablemente no lo hicieron, por lo tanto tiene mérito que tengamos la discusión”, manifestó Jobet.

Paralelamente, el director ejecutivo de Empresas Eléctricas, Rodrigo Castillo informó que las distribuidoras extenderán el beneficio de la ley de servicios básicos hasta el 31 de diciembre para clientes vulnerables.

“Las empresas de distribución eléctrica siempre han estado dispuestas a colaborar en la implementación de soluciones y que jamás han dejado de hacerlo, sin embargo, advirtieron que considerando las actuales y excepcionales circunstancias y la estructura de la industria eléctrica, es necesaria y urgente la búsqueda de alternativas que permitan la aplicación de medidas viables en el largo plazo, para abordar el grave aumento de la incobrabilidad que afecta al sector”, sostuvo Castillo.

A la vez, aprovecharon la oportunidad de reiterar el llamado a los clientes a registrarse para poder ser beneficiarios de las medidas de ayuda establecidas en la ley vigente, e hicieron un llamado a que aquellos clientes que estén en condiciones de pagar, así lo hagan, en beneficio de todos.