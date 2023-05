Marcel apunta que se debe resolver la forma de financiar otros temas antes de pasar a la condonación del CAE

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó que en la agenda existen otra prioridades que deben financiar para llegar a abordar la condonación del Crédito con Aval del Estado. Además, el secretario de Estado apuntó que el rechazo a la idea de legislar a la reforma tributaria entrampó más el camino para buscar cumplir el compromiso de campaña de extinguir la deuda de los universitarios.

“Lo primero tenemos que preocuparnos de resolver las cosas más urgentes partiendo por la reforma tributaria (...) Cuando eso ocurra y discutamos en qué vamos a invertir los recursos provenientes de la reforma tributaria, bueno, ahí será el momento de mirar y de hacer propuestas en materia de crédito con aval del Estado. Pero cada cosa tiene que ir a su tiempo”, dijo Marcel en medio del programa del Ejecutivo, Gobierno informa.

En ese sentido, el secretario de Estado priorizó destinar los nuevos recursos que se buscan generan la reforma tributaria a materias como el financiamiento del aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), reducción de las listas de espera en las personas que se atienden en el servicio público, la universalización de la sala cuna y la inversión para fortalecer a las policías en temas de seguridad.

“Es natural o parece bastante lógico que uno trate de ir resolviendo los problemas por su grado de urgencia”, agregó Marcel.

Sin embargo, Marcel no desconoció el compromiso de condonar el CAE, pero también resaltó el alto costo que tiene una política de este tipo.

Ante este contexto, de generar recursos para financiar la agenda del gobierno, es que el gobierno realizó una presentación en su programa, transmitido vía redes sociales, la necesidad de avanzar en la iniciativa de royalty minero para abordar temas que lo autonomía de la región.

“A partir de generar nuevas reglas, también se genera un nuevo ingreso. El royalty genera una recaudación que va a gobiernos subnacionales, es decir, gobiernos regionales y municipios, de US$ 450 millones (...) vamos favoreciendo no solamente la generación de ingresos, sino que además también la equidad territorial”, dijo el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Nicolás Cataldo, quien destacó que la cantidad de recursos a entregar se basan en contexto y dificultades de cada zona.

En tanto, la directora de presupuesto, Javiera Martínez, destacó que los nuevos ingresos para las administraciones descentralizadas del gobierno central tendrán que cumplir con gastar los recursos con responsabilidad fiscal y en temas como el desarrollo productivo, planificación y ordenamiento territorial, entre otras medidas.

“Entonces, en lugar de, para todas estas cosas, tener que estar pidiendo recursos a Santiago (...) ahora va a ser un proceso mucho más expedito y respecto del cual la ciudadanía también va a tener mucho más derecho de exigir a sus autoridades la rendición de cuenta y la efectividad en el uso de los recursos”, resaltó Marcel.

Sobre cuándo se espera que estas iniciativas vean la luz, el secretario de Estado apuntó que el proyecto de royalty minero se verá la próxima semana en el Congreso y durante mayo se espera iniciar con la tramitación del proyecto que les da más atribuciones a las regiones.

Respuesta a FT y The Economist

El ministro de Hacienda también salió al paso de las notas del The Financial Times y The Economist que critican la política nacional del litio presentada por el gobierno del Presidente Gabriel Boric.

“Ambas, desgraciadamente, creo que partieron de una premisa que nos parece que es equivocada. Al hablar de nacionalización, se entiende que hay algo que es privado y de lo cual se hace cargo o se apropia el gobierno. En el caso del litio, creo que a esta altura deberíamos tener bastante claro que el litio, de acuerdo a la legislación que data del año 1979, y a la Constitución vigente, es propiedad exclusiva del Estado”, dijo Marcel.

En ese sentido, Marcel destacó que la política del litio busca favorecer la explotación del mineral por medio de empresas donde el sector privado y el público tienen un rol. “Esa modalidad de joint ventures es el mecanismo, es la modalidad más común de explotación de recursos naturales no renovables en el mundo”, resaltó el economista.

Además, el ministro desestimó el tono de las notas de los medios internacionales y se mostró confiado del desarrollo de la industria del litio ante las señales que vieron de actores interesados en participar.

“Más allá de lo que un medio pueda plantear, opinar, que es totalmente legítimo, acá lo más importante es ver cuál está siendo ya y cuál va a seguir siendo la respuesta de potenciales inversionistas privados a esta alternativa. Y creemos que, en ese sentido, esa respuesta ha sido bastante positiva”, dijo Marcel.

Sobre la minería, el secretario de Estado también abordó las proyecciones de Cochilco sobre el cobre, donde el secretario de Estado se centró en el aumento de proyección de cobre que se espera para este año en comparación con el 2022.