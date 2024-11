Marcel asegura recursos para que hospitales cierren el año y Colmed insiste en necesidad de mayor presupuesto en 2025

Ante la crisis financiera que enfrentan los hospitales en el país, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, aseguró que los recintos contarán con los recursos necesarios para terminar el año, pero advirtió que los problemas de financiamiento del sector tienen que ver con razones más estructurales que hay que corregir.

“Este año el presupuesto aumentó en US$1.200 millones, un aumento que hace mucho tiempo no se tenía, excepto por los temas del Covid 19, eso algunos servicios, algunos hospitales, lo entendieron y se adecuaron, otros no lo hicieron, en algunos casos hubo aumento de demanda de parte de la ciudadanía, entonces hay muchas situaciones distintas mezcladas, y eso no se puede resolver así simplemente de una plumada con un gran incremento de recursos, sino que uno tiene que asegurarse que los recursos que aporta lleguen donde realmente se necesita”, dijo Marcel en entrevista con el programa Mesa Central de Canal 13.

El ministro afirmó que “los recursos que se van a entregar son suficientes para que puedan cerrar bien el año, ahora las decisiones que se tomen, las situaciones que se enfrenten en esos hospitales, por supuesto que nosotros no tenemos un control sobre todo ello”.

En este sentido citó el ejemplo del subtítulo 22, que son bienes y servicios de consumo pero que no son solamente los medicamentos, los implementos hospitalarios, sino que es toda la contratación con el sector privado de prestaciones de salud.

Indicó que “hay casos en los cuales esas contrataciones de prestaciones se hacen a veces con sociedades médicas de personal del mismo hospital, entonces hay dinámicas que son muy complicadas, y que hay que ser capaz de enfrentarlas y resolverlas de manera más estructural y eso no lo vamos a hacer en una modificación presupuestaria, vamos a empezar a hacerlo, si es que tenemos un buen acuerdo con para el Presupuesto 2025, y va a ser una tarea que va a continuar para los años siguientes”.

Mayores recursos para el próximo año

Por su parte la presidenta del Colegio Médico, Ana María Arriagada, dijo que, si bien, valora las reasignaciones que se realizarán para este año, se requiere aportar más recursos para 2025.

“Con un criterio de realidad los tiempos no son fáciles, este es un gobierno que en el fondo ha tenido que asumir que los cálculos de inversión, los cálculos de crecimiento, que los cálculos también de cuanto iba a recaudar no estaban del todo tan correctos y que fueron cambiando en el camino, yo no soy economista, a mi satisface que haya un ministro de Hacienda que hoy está viendo las reasignaciones necesarias para que los hospitales funcionen”, dijo en entrevista con el programa Estado Nacional de TVN.

Pero precisó que los recursos que se otorgan a fin de año se contabilizan como deuda para el año siguiente, y que solo por el subtítulo 22 los hospitales en su conjunto requieren $300 mil millones mensuales, por lo que realizó un llamado al poder legislativo a incrementar aún más el financiamiento en el marco de la Ley de Presupuestos 2025.