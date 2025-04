Economistas alertan que efectos de medida comercial de Trump ponen en riesgo crecimiento del PIB de Chile sobre 2% este año

La última proyección que entregó el Banco Central para el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) local en 2025 es de 1,75%-2,75%, mientras que el mercado, a través de la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE), espera un 2,2%-2,4%. Esa proyección hoy tiene un riesgo mayor de cumplirse. El alza arancelaria que concretó Estados Unidos el miércoles y las eventuales respuestas de algunos países podrían enfrían el crecimiento del mundo y afectar, por cierto, a Chile.

Por ello, ahora, los economistas si bien dicen que todavía no hay un cambio en las proyecciones para este año, ni el próximo, ya hay voces que comienzan a advertir que de mantenerse un escenario como el actual por un período más prolongado la economía chilena arriesga crecer este 2025 por debajo del 2%. No obstante, todavía no se percibe un escenario de recesión en Estados Unidos y por lo que es probable que los efectos mayores se trasladen para el próximo año.

Para el expresidente del Banco Central y actual decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, José De Gregorio, afirmó que con esta decisión se estaría “incentivando a abastecerse de manera ineficiente por la protección (...) Pero también esto afecta a todo el mundo, esto afecta a un proceso de globalización, a economías como la chilena y a muchas economías que han siempre tratado de incorporarse al mundo con reglas claras, con acuerdos de libre comercio y esto obviamente rompe las reglas y el camino que veníamos siguiendo”.

Respecto a las consecuencias para Chile, el economista dijo que “confía en Chile, y lo hemos visto, que nuestra economía se ha construido sobre base sólida. No vamos a ser inmunes a estos fenómenos, pero tenemos capacidades de ajuste, en particular en el ámbito de tipo de cambio, en el ámbito financiero. Somos una economía que es capaz de resistir estos problemas de la economía mundial, pero obviamente esperamos todos que esto sea transitorio, que se acabe lo antes posible, pero las heridas van a quedar”, comento.

Para Sergio Lehmann, economistas jefe de BCI, “el efecto sobre el crecimiento mundial, derivado del menor comercio que implican los aranceles, el crecimiento global se vería afectado en 1% a la baja. Detrás de ello se reconoce un menor crecimiento de EEUU de 1,8%, así como impactos sobre el resto de las economías”.

Por ello, sostiene que “veremos un impacto de algunas décimas en nuestro crecimiento, producto del menor impulso externos que veremos. Por cierto, el riesgo de crecer bajo 2% este año ha crecido”.

Alejandro Fernández, economista de Gemines, acota que “es posible (crecer menos de 2%), pero dependerá de la velocidad a la que se produzca la desaceleración global. Lo más probable es que haya un efecto negativo en el segundo semestre y en 2026. Hay que recordar que en las proyecciones del BC una parte no menor del crecimiento depende de las exportaciones, que necesariamente se verán afectadas”.

Patricio Ramírez, economista y Coordinador Observatorio Económico y Social de la Universidad de La Frontera también considera que hay riesgos presentes para la actividad en caso de que esta medida se mantenga. “Sin duda afectará al crecimiento de Chile, tanto por un efecto directo de mayores aranceles que deberán pagar las exportaciones chilenas al entrar a EEUU que les restará competitividad en el mercado estadounidense, reduciendo las exportaciones. Debemos recordar que gran parte del crecimiento de la economía chilena está basado en su sector externo, y EEUU está entre los socios comerciales importantes, por lo que nos va a afectar por el componente de las exportaciones netas”.

Andrés Sansone, economista jefe de Banco Santander lo explica así: “La economía mundial se verá afectada negativamente en términos de actividad, aunque la magnitud del impacto dependerá de la respuesta de políticas en las distintas economías. Si se desata una espiral de represalias comerciales, los efectos negativos serán aún mayores”.

En ese sentido, añade que “para Chile, el impacto inmediato sería acotado, con algunos sectores exportadores beneficiándose por el desvío de comercio, mientras que otros enfrentarán mayor competencia fuera de EEUU”. Sin embargo, a mediano plazo, “una menor actividad y demanda global afectarán nuestras exportaciones, con un impacto más significativo hacia finales de 2025 y especialmente en 2026, cuando el crecimiento podría situarse por debajo del 2%”.

Par este año, en tanto, comenta que “hasta ahora, el deterioro en la confianza de empresas y hogares ha sido limitado, pero si observamos un deterioro en estos indicadores, la desaceleración podría intensificarse, aumentando el riesgo de un crecimiento menor al 2% ya en 2025″.

Tomás Flores, economistas de LyD, subraya que “no es posible determinar aún el efecto en actividad debido a que no existe estimación sobre el periodo de tiempo en que se aplicarán estas restricciones. La guerra comercial anterior tuvo una duración de un año y medio, con mucho impacto financiero”

Y Felipe Alarcón, economista de Euroamerica, enfatiza que “el impacto es negativo por donde se le mire, ya que contrae la actividad comercial y por lo tanto la actividad total”. Y por ello, asevera que el crecer bajo 2%, “es un escenario probable, desde ya lo que está sucediendo es un escenario de riesgo que podría llevar a la actividad a la parte baja del rango de crecimiento del Ipom”.