Marcel por reforma previsional: “Esperamos que pueda haber una votación en general de este proyecto pronto”

“Esperamos que pueda haber una votación en general de este proyecto pronto”. Con esas palabras se refirió este domingo a medio Mario Marcel, respecto de la discusión de la reforma previsional, a la cual el Ejecutivo puso discusión inmediata, lo que implica que la iniciativa tiene seis días de tramitación.

Consultado al respecto en el programa de Canal 13, Mesa Central, Marcel recalcó que espera que le miércoles se vote o se defina una fecha.

A la vez, el titular de Hacienda sostuvo que “el gobierno más que líneas rojas, tiene objetivos que quiere alcanzar. Uno es mejorar las pensiones actuales y otro es generar más competencia en la administración de fondos de pensión”.

En ese contexto, sostuvo que “se puede encontrar perfectamente alternativas que sean aceptables para la oposición. Yo no la he visto contraria a la competencia, no la he visto contraria a la mejora de las pensiones actuales, siempre ha tenido el dilema en torno al 6%”.

De hecho, comento respecto de la división de la industria, que no hay una discrepancia “sustantiva respecto de lo que recomendó la comisión de expertos”, instancia que se pronunció sobre “separar la administración de inversiones de las administración de las cuentas”, mientras que el gobierno ve más viable “una separación modular, donde por ejemplo una nueva administración de inversiones que quiera entrar al sistema, no tuviera construir por su cuenta toda una red de sucursales, etc”.

“Me parece valioso que la oposición esté pensando en alternativas que, sin necesariamente cambiar en el largo plazo, sí permitan durante un periodo suficientemente largo, mejorar las pensiones actuales”, apuntó Marcel respecto de las propuestas de la oposición para lograr una mejora inmediata de las pensiones, pero destinando el 6% de cotización adicional a las cuentas individuales.