Marcel y pérdidas en el fondo E: “Son lecciones que tenemos que aprender, especialmente ahora que vamos a empezar a discutir sobre cambios al sistema”

Ante la caída en la rentabilidad que registraron todos los fondos de pensiones en septiembre, y que llevaron al E a perder todo los ganado en el año debido al desempeño negativo de las inversiones en renta fija local y extranjera, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, señaló que ello debe ser tomado como una lección en el contexto de la próxima discusión de la reforma previsional.

“Yo no he estado monitoreando específicamente los datos de los fondos de pensiones, me parece que es claro que los movimientos que han tenido tienen que ver con las tasas de interés, en particular en este caso (fondo E) de los activos de renta fija, creo que cuando se creó el sistema de multifondos se asumió siempre que la renta fija era mucho más estable que la renta variable”, dijo Marcel.

Sin embargo, afirmó que “en un escenario de mucha volatilidad económica y financiera a nivel global, que se ha trasladado a Chile, nos hemos dado cuenta que eso no siempre es así, de modo que son lecciones que tenemos que aprender, especialmente ahora que vamos a empezar a discutir sobre cambios al sistema de pensiones a futuro”.

En este contexto, que ha llevado a algunos cotizantes a retrasar su jubilación Marcel indicó que “es un fenómenos que ha ocurrido recientemente, el sistema tiene que ser capaz de dar alternativas más seguras para esos casos, pero todo eso es algo que requiere de reformas legales y el escenario para las reformas legales va a ser el escenario de la reforma de pensiones”.

Consultado sobre la posibilidad de establecer mecanismos de compensación para cuando los fondos registren pérdidas Marcel enfatizó que todo lo que tiene que ver con el sistema previsional y el rol que tiene la capitalización individual y la rentabilidad se dará dentro de la reforma de pensiones, la que, como se ha anticipado, va a proponer una arquitectura que es más compleja que la actual, donde el sistema ya no va a estar dominado exclusivamente por los fondos de capitalización individual y sus actuales administradores.

Al respecto precisó que “en general un objetivo importante de esta reforma es darle más predictibilidad a las futuras pensiones de las personas, cosa que, cuando hay mucha volatilidad en los mercados, en el sistema actual tiende a debilitarse”.

Menor deuda pública

Marcel realizó estas declaraciones tras exponer junto a la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, el Informe de las Finanzas Públicas ante la Comisión Especial Mixta de Presupuestos del Congreso, en el marco del estudio del Proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2023.

La semana pasada el Presidente Gabriel Boric dio a conocer que el proyecto de Presupuesto considera un aumento del gasto fiscal de 4,2% que se concentrará en gasto social, inversión en infraestructura, y seguridad ciudadana.

El gobierno señaló que se prevé una caída de 12,7% en los ingresos para 2023 con un descenso de 11,3% en los ingresos tributarios netos. La cifra se da ante una caída de 34,1% en la tributación de la minería privada y una disminución de 9,5% en los tributos del resto de los contribuyentes, entre otros sectores con caídas.

Uno de los dos sectores que no presenta caídas en los ingresos para el próximo año viene del grupo de impuestos a productos específicos. Los combustibles van a presentar un alza de 23,3% respecto a lo que se proyecta recaudar este año. El otro es la categoría “otros”, que subiría un 32,1%, según la proyecciones del Ejecutivo.

En cuanto a las estimaciones de déficit fiscal para este año Marcel destacó que se cerrará con un balance de 1,6% del Producto Interno Bruto (PIB) mientras que en el caso del superávit estructural será de 0,9% del PIB.

Esto, resaltó, será consistente con una reducción de la deuda pública como porcentaje del PIB que constituirá el primer descenso después de 15 años de aumentos consecutivos.

El reporte también prevé que el metal rojo, la mayor exportación de Chile, tendrá un precio promedio de US$3,62 por libra, un ajuste a la baja desde la estimación anterior de US$3,92.