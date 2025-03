Mario Marcel alude a la motosierra de Milei para explicar lo que no se debe hacer en materia fiscal

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, refutó cinco afirmaciones fiscales que están instaladas en el debate público y llamó a hablar con datos y cifras y no a hechos que no son verdaderos.

“Lo que intenté hacer fue no centrar la discusión en torno a una persona en particular (…) por ejemplo, hay mucha gente que se sorprende y que piensa que efectivamente el gasto público está disparado. Pero las cifras, obviamente, no muestran eso. Lo mismo en el caso de la deuda”.

El secretario de Estado añadió que “con la actualización de las cuentas nacionales, ya quedamos en 41,7% del PIB. Y probablemente, con el tipo de cambio actual estemos en la parte más baja, del 41% del PIB. Así que yo creo que para lo que es la discusión pública si mantenemos una lógica de polarización en torno a los temas fiscales, eso no le hace bien al país, no les hace bien a las finanzas públicas, y no le va a hacer bien a nadie que quiera liderar el país en el proceso”.

Marcel alude a la motosierra de Milei por gasto público

Marcel relevó la importancia que tiene las finanzas públicas para el país y por ello, llamó a no buscar respuestas fáciles. “Las financias públicas conectan a la ciudadanía y la economía con el Estado. Las respuestas a las tensiones fiscales no pueden ser ni el voluntarismo, ni la motosierra, mientras el primero conduce a una agudización de las tensiones financiera la segunda pone en peligro a pacto social que subyace la estabilidad y voluntad de progreso del país”.

De esta manera alude a la política que está impulsando el presidente de Argentina, Javier Milei, quien tiene como doctrina la “motosierra” para recortar gasto público.

El ministro apuntó que “las financias públicas deben ser analizadas en su totalidad incluyendo ingresos, gastos y financiamiento, porque poner el acento solo en el gasto desconoce que el Estado chileno es más pequeño que el de países comparables, introduce un sesgo ideológico a la discusión y consolida una aproximación irresponsable a de la demanda por bienes y servicios públicos por la sociedad”.