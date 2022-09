Matías Spagui, de Mercado Pago: “Transbank: perjudica nuevamente a los más chicos y beneficia a los actores más grandes”

“Vemos un problema estructural en la industria de medios de pago, donde, por un lado, a los comercios se les va a hacer más difícil aceptar pagos (con tarjeta), y por otro lado, a los consumidores se les va a hacer más caro pagar con tarjeta”. Ese es el balance que hace Matías Spagui, director senior de Mercado Pago -filial de Mercado Libre-, sobre las nuevas comisiones que implementó Transbank tras el fallo que dictó el mes pasado la Corte Suprema, el cual rechazó su modelo tarifario anterior.

¿Transbank está aplicando mal el fallo de la Suprema?

Tratándose de un actor con una posición monopólica, que desde nuestro lado ha estado históricamente entorpeciendo el desarrollo del ecosistema de medios de pago, porque según mi visión, Transbank ha sido el gran responsable de que no exista competencia en Chile en los medios de pago, ahora, una vez más, un fallo que claramente tenía como espíritu mejorar las condiciones del comercio, lo ocupa para empeorar las condiciones del comercio y ponerle más trabas a la inclusión financiera y a la digitalización de los pagos. Y quizás ahí el antecedente no es nuevo para quienes conocen a Transbank: perjudica nuevamente a los más chicos y beneficia a los actores más grandes. Y eso, para mí, es lo más lamentable de la forma en que Transbank decide interpretar este fallo.

¿Por qué esta tarifa perjudica más a los chicos que a los grandes?

Es una consecuencia del famoso PxQ. Al final, para ser un comercio grande, salvo mínimas excepciones, necesitan un ticket promedio grande. Al pasar de un precio porcentual, que era el que cobraba Transbank, a una tarifa fija, lo que está haciendo es castigar a los ticket promedio bajo, es decir, a quienes venden montos pequeños; y tradicionalmente el comercio más chico es el que vende montos pequeños. Sin embargo, también hay muchos servicios que son de ticket promedio pequeño que podrían pertenecer a una empresa grande, y que también se van a ver perjudicados, como por ejemplo, el sistema de transporte de la Región Metropolitana, que ha sido impulsado hacia la digitalización por este gobierno y el anterior. Bueno, quizás nos vamos a tener que olvidar de la digitalización del pago del boleto del Metro u otros servicios.

¿En la práctica, quiénes salen perjudicados?

Si una botella de Coca Cola le deja $60 de margen a un comercio, y ahora Transbank está cobrando $60 más, lo más probable es que cuando vayas a comprar una bebida a un minimarket, no te quiera vender esa bebida con tarjeta. ¿Al final quién es el perjudicado? Es el comercio sin duda, porque probablemente bajen sus ventas. Pero al final es el consumidor (el que se ve perjudicado también). Esto es un problema transversal. Es un problema que va a tener el Ministerio de Hacienda, que es el encargado del desarrollo de los medios de pagos digitales. Es un problema que tiene el Ministerio de Economía, porque ahora a la inflación que afecta a las pymes, se le suma un sobrecosto ridículo de los pagos con tarjeta. Es un problema que tiene el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), porque Transbank, al aplicar y actuar de esta forma, está eliminando competencia. Y es un problema de la Fiscalía Nacional Economía (FNE), que tiene que dar su visión sobre las tarifas. Incluso sumaría un quinto: me parece que es un problema del SII, porque estamos avanzando a un país donde la digitalización de los pagos también ayuda a bajar la evasión tributaria y un montón de otras cosas. Creo que acá la lucha de todos es contra el efectivo, y este tipo de cosas no hacen más que entorpecer esa lucha

¿A su juicio Transbank debió haber consultado con la FNE antes de imponer estos nuevos cobros?

Es un muy buen punto, porque en una carta que nosotros enviamos manifestando nuestro rechazo a las tarifas, a esta alza, Transbank contestó que recién el día 23 (de agosto) consultó a la FNE, o sea, un día después de aplicar esta alza discriminada a la mayoría de los comercios chicos. Eso deja entrever que claramente Transbank no consultó previamente y no tuvo el visto bueno de la FNE, y es una empresa que desde hace más de diez años tiene una tarifa acordada por la FNE.

¿Qué decía la carta que le enviaron a Transbank?

Que nosotros rechazamos tajantemente la forma en que se está interpretando este fallo del tribunal, por varios factores. El primero, es que el fallo del tribunal es bien claro en exigir que esto sea un precio público objetivo, no discriminatorio. A Mercado Pago, al ser un operador de tarjetas, se le está entregando una tarifa que no es de operador de tarjetas, sino que de PSP. Entonces, están discriminando a Mercado Pago en su calidad de operador. Lo segundo, es que el fallo del tribunal decía claramente que dicha tarifa no podía ser gravosa para ninguna de las dos partes, pero este precio cobrado está siendo claramente un perjuicio, no solamente para Mercado Pago, sino que para cientos de miles de comercios. Y tercero, obviamente nosotros cuestionamos la forma en que se aplicó, el hecho que hayan simplemente ajustado las tarifas, sin un proceso de negociación, sin un proceso de consulta, sin la opción de adecuar precios, etcétera. O sea, básicamente es: yo soy grande, ustedes no, te subo el precio y ni te pregunto.

¿Con este fallo, Transbank sí podría haber cobrado una comisión fija que sea porcentual?

Por supuesto, el tribunal lo único que le exigía es una tarifa única. No decía precio fijo, ni porcentual, ni no porcentual, y por ende, podría haber tomado una decisión distinta. Esto es una interpretación, y una decisión de una compañía con un poder de monopolio en el mercado, que atenta contra el desarrollo de los medios de pagos digitales y contra la inclusión financiera. No es una orden de un tribunal.

Transbank afirmó que cumplió con el fallo: dijo que es una tarifa pública, motivada, objetiva, razonable, de general aplicación y no discriminatoria. ¿Se está incumpliendo algún punto que haya establecido la Suprema?

Para mí, por la forma en que ellos aplicaron esos criterios, están discriminando claramente a los comercios de ticket promedio más chico. Otra cosa que no mencionan ahí, pero es importante mencionar, porque el fallo de la Corte es súper claro en eso, es que dice que (la tarifa) tampoco puede ser gravosa para ninguna de las partes. Eso lo omitieron de su comunicado, pero acá es claro, y SumUp lo dijo también en su escrito que presentó ante el TDLC, y nosotros se lo dijimos en la carta enviada a Transbank: esto está siendo extremadamente gravoso para una gran parte de la industria, que es a la que se le está subiendo el precio. Los ejemplos están a la vista. Esta es una lectura mañosa, es una lectura antojadiza de una empresa en una posición monopólica en el mercado.

¿Por qué dice que Transbank sigue teniendo una posición monopólica?

Aún cuando Chile ha hecho progreso para que existan múltiples redes de adquirencia y ya se han visto públicamente, hoy día el gran grueso de la industria solamente tiene una opción: no existe un sustituto a Transbank como para que los comercios elijan realmente. ¿Por qué? Porque existen otros servicios que los nuevos adquirentes todavía no ofrecen (...) Y eso es importante, porque dado que no existe capacidad de elección, por ejemplo, los PSP no tienen cómo conectarse a otro adquirente. Básicamente, las condiciones que fije este adquirente son las condiciones de industria y, por ende, perjudican a la cadena completa.

¿Cómo afectan estos cobros a los PSP?

Para eso hay que recordar que existe la figura de operadores de tarjeta, o adquirentes como se les llama coloquialmente; y PSP o agregadores de pago. Dichos agregadores de pago, o PSP, una gran mayoría tiene como objetivo servir al pequeño y mediano comercio, y se conectan a un adquirente o un operador para poder procesar sus pagos, es decir, en la tarifa que le cobran al comercio, ellos tienen el costo de la tarifa que le tienen que pagar al adquirente por procesar ese pago con tarjeta. Lo que hizo Transbank ahora, es entregarle prácticamente el mismo costo a ese agregador que al comercio, dejando al agregador sin margen. Esto va a perjudicar gravemente el desarrollo de las empresas que más se han preocupado por incluir financieramente a las pequeñas y medianas empresas, porque esas empresas se quedaron sin margen. Lo que está haciendo Transbank es una estrangulación del margen, agarrarse de un precio, subir el costo y dejar a esas empresas sin la posibilidad de marginar.

Ha pasado poco tiempo desde que se aplicó el nuevo cobro, ¿se ha visto ya un efecto inmediato, o en alza de precio, o en comercios que dejen de aceptar tarjeta?

Creo que es muy pronto (para verlo). Sin embargo, lo que sí te puedo decir, es que muchas de las empresas que están afectadas, hoy en día están asumiendo ellos el sobrecosto. La mirada responsable de esto, sobre todo para una empresa como Mercado Pago, es ponerse a disposición, hacer el llamado a la autoridad, y por otro lado, también cuidar el desarrollo de los medios de pago digitales. Si nosotros trasladásemos inmediatamente el precio, como Transbank lo hizo de un día para otro, creemos que eso no ayuda al fomento y a la inclusión. Hay que dar estabilidad, hay que darle seguridad a los comercios que aceptan pagos con tarjeta.

¿En lo inmediato se puede hacer algo, antes de que los comercios dejen de aceptar tarjetas o suban precios?

Veo muy difícil que si es que la FNE no actúa rápido, esto no llegue a generar un desincentivo de la aceptación de tarjetas, o un encarecimiento de los precios al consumidor final. Por eso el llamado es a actuar rápido. La FNE, desde el día 22 de agosto en que Transbank aplicó esto, no se ha pronunciado. Esperamos que se pronuncie.