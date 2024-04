Máximo Pacheco: “Codelco es una empresa pesada, es una empresa lenta”

Una inédita sesión de la Comisión de Minería y Energía del Senado se desarrolló este jueves en las históricas dependencias de Sewell, en División El Teniente de Codelco. Hasta allí llegaron todos los senadores que integran esa instancia y el presidente del directorio, Máximo Pacheco, quien junto al gerente general del yacimiento más productivo de la cuprífera estatal, Andrés Music, lideró una nutrida delegación de ejecutivos y dirigentes sindicales para abordar tanto la compleja situación financiera y operacional que vive Codelco.

Todo, tras reportar hace una semana los resultados financieros de 2023, que arrojaron una merma de 38% en los aportes al Fisco, y desplomes de más de US$2.000 millones en los excedentes y de más de US$1.500 millones en el Ebitda de la compañía.

En esa línea, Pacheco explicó las dos razones detrás de la menor producción, que en 2023 cayó 8,4% hasta el 1,32 millón de toneladas, y de las pérdidas que exhibieron los balances en la última línea, por US$591 millones.

Así, dijo que el resultado financiero de Codelco “depende de nuestra producción”, y remarcó que la manera correcta de medir el resultado financiero de la estatal pasa por el Ebitda, indicador que refleja utilidades antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones.

“Esta menor producción impactó en la generación de Ebitda. De los US$ 5.656 millones en el año 2022, pasamos a US$4.184 millones el 2023. O sea, nuestro Ebitda cayó en 2023 cerca de US$ 1.600 millones en relación al año pasado. De estos US$ 1.600 millones, US$ 700 millones se explican por menores ingresos, menor precio de cobre en 2023 respecto al 2022, y U$ 900 millones por mayores costos”, explicó.

Durante la sesión, Máximo Pacheco expuso acerca del presente de Codelco y respondió a las consultas de los(as) parlamentarios(as)

Sin embargo, también remarcó que el mayor efecto provino de “un deterioro extraordinario de nuestra coligada Anglo American Sur”, donde Codelco tiene el 24,5% de participación en la propiedad. Ese efecto, dijo “nos generó este año una pérdida de US$522 millones, por el reconocimiento del menor valor que tienen instalaciones que se dejaron de operar, que se paralizaron”. A ello sumó el gasto en intereses y costos financieros, que totalizó US$ 799 millones en el último ejercicio, aumentando en más de US$ 200 millones las pérdidas entre un año y otro.

“Sin el deterioro de nuestra coligada, y sin este incremento en los costos financieros, nuestro resultado final habría sido similar al del año 2023″, planteó Pacheco.

El otro punto en que puso énfasis fue en los esfuerzos que está haciendo Codelco para dejar atrás las caídas en la producción de cobre. En esa línea, enfatizó que la ley del minera del cobre que produce Codelco llegó al 0,63% en 2023, siendo que hace dos años era de 0,71%. Así, en 2021 y 2013, la menor producción total de 293 mil toneladas ha sido explicada en un 53% por la caída en la ley, mientras que el 47% restante por eventos operacionales, donde contó el evento sísmico en El Teniente de 2023, el derrumbe de una pared del rajo en Ministro Hales y disrupciones en otros yacimientos.

“Nosotros queremos salir del 1,32 millón de toneladas que tenemos hoy, estamos llegando 1,35 según el presupuesto de producción que nos ha aprobado el Ministerio de Hacienda y el directorio para 2024, y vamos a cumplir eso. Y lo que estamos pensando es que al año 2030 vamos a estar en 1,7 millón de toneladas, y ese es el camino que tenemos que recorrer”, enfatizó.

Dura autocrítica

Pacheco no sólo analizó los resultados, sino que abordó los múltiples desafíos de la minera estatal. En esa línea, aseguró que Codelco “es una empresa que tiene que acelerar su proceso de toma de decisiones. Es una empresa pesada, es una empresa lenta”.

Al respecto, recordó los retrasos en adoptar las decisiones para avanzar en los proyectos estructurales, “que eran obvios; si está cayendo la ley del mineral y si se están agotando los yacimientos centenarios, tenemos que hacer nuevos desarrollos”.

“Nos retrasamos en esas decisiones y le generamos un tremendo estrés a nuestro balance financiero, y también un tremendo estrés a nuestra capacidad de ejecutar proyectos”, remarcó. “Cometimos errores y que la principal lección que hemos sacado es que tenemos que acelerar nuestro proceso de toma de decisión, y no embotellarnos en retrasos que, para salir de ellos, nos cuestan muy caro”, agregó.

A lo anterior agregó que existieron aspectos no reconocidos de impacto de la pandemia del Covid-19 en Codelco. “Nos enorgullecimos de haber estado todos los días, siempre, produciendo cobre. Esta empresa no paró un día de producir cobre. Pero no les contamos que estábamos dejando de hacer desarrollo minero, y que esta cuenta la íbamos a pagar, y la estamos pagando”, sostuvo.

También reconoció efectos en las mantenciones de equipos, un punto que, dijo, guardaba relación con el reciente fallecimiento de una joven operaria en Ministro Hales, quien falleció en medio de un incendio que afectó a un camión de extracción de alto tonelaje (CAEX9). “También no les contamos que habíamos postergado algunas mantenciones, porque habíamos concentrado todos los esfuerzos en producir, y hemos aprendido que el descuido de la mantención se paga y se paga muy caro”, lamentó.

Con todo, remarcó que el 2024 será el año de la recuperación productiva, y ejemplificó detallando que la estatal cumplió con el 99% de la producción de cobre presupuestada para el primer trimestre. Entre enero y marzo la compañía produjo 298,4 mil toneladas de cobre, por sobre las 295 mil toneladas proyectadas para el primer cuarto del año. Para todo el ejercicio, la estatal estima alcanzar una producción de 1,352 millones de toneladas de cobre.