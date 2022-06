Máximo Pacheco descarta que el gobierno haya influido en decisión de cerrar la fundición Ventanas

Hace algunos días, Codelco comunicó la decisión de cerrar la fundición Ventanas. No fue una postura unánime dentro del directorio de la estatal. Los trabajadores concretaron un paro, que se depuso a pocas horas del inicio de las movilizaciones. Desde el gobierno ratificaron la decisión de cerrar la fundición, y el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, descartó que el gobierno haya influido en la postura que se tomó el pasado 17 de junio.

“Lo descarto totalmente porque todos pueden opinar, pero lo único relevante y me importa destacar es que quien tomó la decisión fue el directorio del Codelco”, dijo Pacheco en Mesa Central de Canal 13.

Y agregó que “el hecho cierto es que no hubo decisión ninguna hasta que el directorio se reunió y votó. Yo converso con el presidente permanentemente... Esta es la mayor empresa de Chile. esta semana se ha producido un hecho histórico en Chile, nunca antes se había decidido una política de dividendos para Codelco”.

Por otro lado, también se refirió a los dichos de la ministra de Minería, Marcela Hernando, quien señaló que hubo fallas comunicacionales que llevaron a que se iniciaran movilizaciones de parte de los trabajadores.

“Esa declaración ella la hizo y tuve la oportunidad de hablar con ella ayer. Esta ha sido una semana de extraordinaria tensión. Una semana donde la gente yo creo que después de tantos años escuchando que se iba a cesar la operación de la fundición Ventanas no podía creer que este proceso comenzara, y comenzara dramáticamente después de iniciada esta emergencia”, señaló Pacheco.

Si bien el cierre de la fundición Ventanas está sobre el tapete hace muchos años, Pacheco indicó que el último episodio de contaminación en Quintero-Puchuncaví, fue clave para la decisión.

“Yo me convencí cuando se produce el incidente del 6 de junio”, indicó.

Asimismo, señaló que la empresa tiene un plan para llevar a cabo el cierre de la fundición, y que para que se pueda concretar el cierre quedan muchos pasos por delante.

“Definitivamente. No solo lo tenemos escrito, lo tenemos informado a las autoridades correspondientes. La planta esta paralizada desde el 6 de junio. Para que vuelva a funcionar necesitamos que la autoridad ambiental nos defina un nuevo plan operacional, como los está definiendo a todas las empresas de la zona. Ya presentamos el plan y esperamos que la próxima semana la autoridad nos diga cuál es el nuevo plan”, dijo Pacheco.

Y sostuvo que “tienen que pasar varias cosas. Primero en el Parlamento tiene que dictarse una ley, porque por ley estamos obligados a procesar todos los minerales de Enami en la planta de Ventanas, y estamos pidiendo que podamos procesar esos materiales pero en cualquiera de las otras tres funciones. Tiene que pasar que tenemos que sentarnos con los dirigentes sindicales, los trabajadores para ver uno por uno que propuesta de trabajo le vamos a hacer a los trabajadores de la fundición”.

Sobre el plan de reinversión de Codelco, anunciado hace algunos días, señaló que “creo que el momento más brillante de este anuncio lo hizo el presidente de la República en su cuenta pública. El Presidente le dedicó harto rato a Codelco en ese discurso. Dijo que nosotros no vamos a estrujar a Codelco, y eso lo puso como un mandato. No hay ningún negocio mejor en Chile que este, y si se generan muchas utilidades, devuélvale un poquito de las utilidades a Codelco, para que no tenga a endeudarse para financiar proyectos extraordinarios”.

Por último, también se refirió al precio del cobre, que ha venido a la baja en las últimas sesiones, e incluso llegó a bajar de la barrera de los US$4 la libra.

“La veo muy bien. Hay dos planos. Uno el plano estratégico a largo plazo. Cada día tenemos artefactos que consumen más cobre. La infraestructura. En un mundo cada día más eléctrico, tenemos cobre. En el largo plazo se ve muy promisorio el precio del cobre. Este es el mejor negocio que tenemos en Chile y hay que cuidarlo”, señaló Pacheco.