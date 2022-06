El cobre no se puede levantar y el precio se instala en nuevos mínimos de 16 meses

El cobre era una de las pocas alegrías que tenía la economía chilena ya que, en medio de la desaceleración de la actividad, su precio no paraba de subir y, de hecho, en marzo de este año logró máximos históricos.

Era una bendición para las debilitadas arcas fiscales que han sufrido con los gastos asociados a las demandas sociales y a la pandemia.

Sin embrago, ahora la situación es diferente y en el mes de junio su precio no ha hecho otra cosa que caer. Ayer, en el mercado spot de Londres, la libra perforó los US$ 4 por primera vez desde agosto de 2021 y se ubicó en US$ 3,95, su nivel más bajo desde febrero desde mismo año.

Y en la jornada de hoy no lo hace mucho mejor porque, a la espera de los datos de Cochilco, los futuros sufren otra dura caída de 1,88%, dejando a la libra en los US$ 3,87.

Detrás de esta dura corrección se esconden los temores a una desaceleración económica mundial, especialmente luego de las alzas de tasas de los principales bancos centrales del mundo para contener la inflación.

“Estamos viendo una venta cíclica de base amplia”, dijo a Reuters el analista de WisdomTree Nitesh Shah.

“No se trata sólo del cobre, ni de los metales industriales, sino también de los mercados de renta variable”.

Shah dijo que los aumentos agresivos de las tasas de interés podrían empujar al cobre aún más a la baja, pero espera que los precios sean significativamente más altos en cinco años debido a la creciente demanda del metal a medida que el mundo hace la transición de los combustibles fósiles a la electrificación.

Protestas por cierre de Ventanas

El mercado también tiene como referencia las movilizaciones de los trabajadores de Codelco, quienes afirman tener detenidas las operaciones en el mayor productor de cobre del mundo en protesta por el anuncio del cierre de la fundición Ventanas. La estatal dice que ha podido seguir operando.

Tras el primer día de paralización en rechazo al cierre de la fundición, que se emplaza en Puchuncaví, el presidente de la FTC, Amador Pantoja, anunció que aceptaron un par de reuniones con autoridades de la cuprera estatal y del gobierno.

El dirigente fue muy breve, y precisó que “vamos a iniciar un proceso de negociación. Hemos aceptado reunirnos con Codelco, que va a ser mañana a las 9.00 horas en Santiago, donde vamos a participar de una reunión como Federación y vamos a llevar uno o dos integrantes de Ventanas, que son los que más saben que está ocurriendo”.

La caída del cobre ha impactado paralelamente al tipo de cambio en Chile. Ayer, de hecho, el dólar alcanzó un nuevo máximo histórico y se acerca rápidamente a la barrera de los $ 900.