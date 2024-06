Mercados repuntan y acciones de Nvidia trepan a nuevo máximo

Las bolsas globales operan en terreno positivo, en medio de una serie de datos que sugieren que la Fed podría recortar las tasas en algún momento del año. Las acciones de Nvidia trepan a nuevos máximos.

La bolsa de Santiago también se contagia de un mejor ánimo y el IPSA avanza un 0,05% a 6.601,25 puntos.

En EEUU se han conocido algunos datos de relevancia, que han sembrado el optimismo de que la Reserva Federal podría iniciar la baja de tasas. Este viernes se conocerá el dato laboral de mayo.

Por otro lado, las acciones de Nvidia suben un 2,39% a un nuevo récord.

“En EE.UU., se publicará los PMI finales de mayo: PMI Compuesto (54,4e y preliminar vs 51,3 anterior) y PMI de Servicios (54,8e y preliminar vs 51,3 anterior); así como el índice ISM No Manufacturero (51,0e vs 49,4 anterior. Respecto a datos de empleo, ya conocimos el dato de cambio en el empleo ADP 152.000 (vs 173.000e y 188.000 anterior)”, dijo Guillermo Araya de Renta 4.

El rendimiento de los bonos a 10 años en EEUU llegó a un mínimo de dos meses, tras conocer el dato laboral de ADP. Estos han venido bajando, mientras se refuerzan las expectativas de que la Fed hará dos rebajas de tasas este año.

Las bolsas europeas, por su parte, también repuntan mientras se espera la reunión del BCE que se llevará a cabo este jueves, y donde podría haber la primera baja de tasas desde 2019.

“En Europa la sesión está marcada por los PMI de mayo. Específicamente en la Eurozona, el PMI Compuesto de S&P Global marcó 52,2 puntos (52,3e y preliminar vs 51,7 anterior) y PMI de Servicios 53,2 puntos (53,3e y preliminar y anterior)”, señaló Araya.