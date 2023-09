Ministra Jara afirma que alza en desempleo está muy relacionada a la estacionalidad

El desempleo anotó su décima alza y llegó a su mayor nivel desde el segundo trimestre de 2021. Tras conocer las cifras, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, dijo que esto se debe en gran parte a la estacionalidad.

“El desempleo ha estado en cifras que han tenido una variación dentro del año que ha sido acotada, pero que no nos dejan satisfechos. Es evidente que hay un sector importante que ha salido a buscar empleo y que antes no estaba en búsqueda, así como personas que habiendo estado antes y que no han podido encontrar empleo”, dijo la ministra en el marco de la presentación de los alcances de la mejora de la Ley Sanna.

Y agregó que “en esta última cifra se muestra un alza que tiene mucho que ver con la estacionalidad. Esto quiere decir que si revisamos lo que suele ocurrir con la cifra de desempleo en nuestro país en invierno, es un fenómeno más habitual de lo que uno quisiera. Esperamos que este proceso se revierta en los próximos meses, principalmente por dos razones: la primera es la que tiene que ver con estacionalidad pero en sentido contrario, y el segundo más estructural tiene que ver con las bajas sostenidas en las tasas de interés. Este proceso que a veces puede resultar no tan directamente relacionado en el imaginario de las personas, está intrínsecamente ligado. Cuando tuvimos inflación alta y tasas de interés altas, eso hace que el acceso al crédito para quienes emprenden sea más complicado”.

Luego indicó que el empleo se ha visto afectado por factores estructurales.

“sabemos que tenemos un desafío en esto, y sabemos lo importante que es para las familias porque en Chile uno vive del sueldo. Estamos trabajando para que la mejora en el empleo sea estructural. Los factores que han afectado al empleo son estructurales”, sostuvo.

Pensiones

En cuanto a la reforma de pensiones, dejó claro que el diálogo no se ha terminado, y se refirió a la propuesta sobre rentas vitalicias con herencia.

“A pesar de que muchas veces hay tensiones en la política como lo hemos señalado, quienes estamos en el sistema político sabemos que tenemos un deber con esto. El dialogo no se ha acabo y esperamos llegar a un acuerdo. En particular sobre la modalidad propuesta por las compañías de seguro entorno a rentas vitalicias con herencia es algo que se está analizando. Venía más menos contenido en el proyecto de ley”, señaló.

E indicó que “las pensiones son para la vida de los jubilados. Muy pocas personas en nuestro país heredan, pero cuando la discusión se torna sobre la excepción se pierde de vista lo principal . Tenemos que mejorar la pensión para la vida de los jubilados. La gente tiene que estar tranquila porque ni en la ley actual ni en lo que se propone nadie le va a quitar su eventual y excepcional derecho a la herencia. Lo que si ahora va a saber lo que le cuesta, porque cuando una persona opta por un sistema con herencia eso no es gratis. Eso la persona tiene que saberlo”.