Palacios: “El delivery ha significado un cambio cultural a nivel mundial, es increíble las cifras de incremento de despacho a domicilio de alimentos"

El ministro de Economía, Lucas Palacios, destacó el rol que ha tenido el reparto a domicilio y el crecimiento que ha tenido esta durante la crisis sanitaria. Además, el secretario de Estado reiteró la continuidad de su funcionamiento tras el toque de queda.

En La Moneda, Palacios comentó que “el delivery ha significado un cambio cultural a nivel mundial, es increíble las cifras de incremento de despacho a domicilio de alimentos, medicamentos y otros productos a las casas y en nuestro país no ha sido la excepción. Ha crecido fuertemente y hay mucha gente que se ha reconvertido”.

Sin embargo, sobre la posibilidad de que se puedan seguir abasteciendo y despachando aquellas personas que han creado una fuente de ingreso por medio de una iniciativa particular, Palacios comentó que “si hay un grupo que se quiere sumar a esta red encantado, con mucho gusto, no me he reunido con ese grupo en particular, pero las puertas del ministerio están abiertas para ellos”

Por otro lado, el secretario de Estado destacó el protocolo sanitario que generó la cartera para tratar de dejar atrás los temores de contagio al recibir algún producto por medio del despacho y reiteró el funcionamiento del delivery durante esta crisis. “Lo que hemos hechos hace unos días atrás, es que de las 10 a las 12 de la noche, los delivery puedan funcionar en todo el país durante el toque de queda, por supuesto con el salvoconducto que corresponde”.