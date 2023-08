Ministro Marcel destaca reducción de la pobreza y reitera la importancia del pacto fiscal

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, señaló que “pese a todos los vaivenes de la economía, el aumento de inflación, la pérdida de empleo y el ajuste fiscal logramos reducir al pobreza en el 2022 (...) también acompañado de una mejora de la distribución del ingreso. No hay muchos países que puedan mostrar cifras como estas. Si no somos capaces de valorarlo, entonces no vamos a ser capaces de repetirlo”.

Las declaraciones se dieron en su presentación en la conferencias de Perspectivas de Inversión en el Futuro de Chile. Y pese a este escenario más positivo, el ministro apuntó a que aún quedan desafíos que concretar como alcanzar una inflación del orden del 4% y el relajamiento gradual de la Tasa de Política Monetaria (TPM). Marcel declaró que alcanzando estas metas no solo se va estabilizar la actividad, proyectando ver cifras positivas durante el segundo semestre, sino que también “es muy importante que nos traiga una recuperación de la inversión que está particularmente débil”, dijo.

Así destacó que el último catastro de la Corporación de Bienes de Capital con el corte a junio revela un aumento de los proyectos de inversión proyectados para los próximos 5 años de US$9.700 millones. Un aumento del 35% respecto al catastro anterior. De acuerdo al ministro, parte importante se concentra en la minería (US$7.500 millones) y proviene del extranjero.

“Esa cifra aún no incorpora proyectos de gran envergadura que están en etapas previas a ser incorporadas a estos catastros. Por lo tanto, es probable que de aquí a fin de año, con los catastros a diciembre, tengamos entre US$7.000 y US$8.000 millones más programados para los próximos años”, explicó.

Asimismo, destacó la disminución paulatina de la incertidumbre a través de, por ejemplo, la aprobación y promulgación del royalty minero. “A veces nos cuesta entender cuánto pesa la incertidumbre en la decisiones de inversión, es muy importante despejarla, y por eso es importante que tengamos un pacto fiscal, que tengamos resuelto el futuro de nuestro sistema tributario durante los próximos años porque eso facilita las decisiones de inversión”.

“Es cierto que este Gobierno en sus inicios no tenía el tema de crecimiento como un tema central. En el programa de Gobierno prácticamente no se encuentra referencia al crecimiento, pero también es cierto que durante este año y medio hemos dio llenando esa agenda”, declaró el ministro señalando que las medidas en esta materia se incorporaron al pacto fiscal con mucho entusiasmo.

Por otro lado, Marcel apuntó a las metas para el país que, en el caso del cobre, apunta a cumplir con la proyección de Cochilco y, en materia del litio, tener 3 o 4 proyectos más en desarrollo. Además señaló que 2/3 de la producción eléctrica debe provenir de fuentes renovables, y, en el caso de hidrógeno verde, tener entre 10 y 12 proyectos (de los cerca de 50 que se han presentado) en pleno desarrollo. En cuanto a la economía digital, lograr que esta crezca al triple de lo que va a estar creciendo la economía en promedio.