Ministro Grau también sale a defender a Javiera Martínez y no ve sustento para acusación contra Jackson

El ministro de Economía, Nicolás Grau, se sumó a las declaraciones de Mario Marcel y respaldó el trabajo de Javiera Martínez como directora de Presupuestos, tras los cuestionamientos que han surgido por la flexibilización del erario fiscal de 2023. Por otro lado, indicó que no hay sustento para acusar constitucionalmente a Giorgio Jackson.

“La directora de Presupuestos logró en 2022 probablemente el ajuste fiscal más grande que hemos tenido como país. El 2021 como país tuvimos un déficit fiscal de 8% y el 2022 se tuvo un superávit de 1,1%, y se logró ese ajuste fiscal al mismo tiempo que ese año se redujo la pobreza. Con una gestión de ese tipo de la directora de Presupuestos, que es una persona, que quienes la conocemos sabemos de su honradez, de su profesionalismo, del conocimiento de las materias, la verdad que se critique su nombre dando argumentos que no tienen ninguna consistencia temporal es algo que cuesta entender, y nos desvía de los problemas fundamentales”, dijo Grau en Radio Duna.

En cuanto a la acusación constitucional contra Giorgio Jackson dijo que “lo que considero importante que esa herramienta que es un juicio político, pero que se debe basar en que la persona acusada haya cometido actos que vayan en contra de la Constitución. La verdad es que no conozco ningún antecedente que vaya en esa dirección en el caso del ministro Jackson. Llevamos semanas en que se habla del ministro Jackson y lo que he visto es que esas semanas de conversación no tienen ningún sustento que podrían argumentar una acusación constitucional. No lo tienen en esta acusación, y no lo tuvieron en la anterior acusación”.

Por otro lado, defendió la encuesta Casen que se conoció hace algunas semanas, ante dudas que han surgido en torno a la metodología.

“Cuando uno mira los datos, y mira la Casen, que es una encuesta totalmente confiable que no hace el gobierno. La hace la Universidad de Chile. Es una encuesta que se hace desde 1987. Es nuestra encuesta más importante que nunca nadie ha puesto en duda. Es una encuesta que tiene una metodología estable en el tiempo, y eso permite comparar la pobreza entre distintas pobrezas. Además, la reducción de pobreza se tuvo en las dos mediciones de pobreza, que son mediciones muy distintas. El resultado es indiscutible y es una muy buena noticia. Puede haber una discusión académica de qué es lo que explica este resultado, pero lo que no corresponde es que por razones políticas algunas personas comiencen a señalar que esos resultados no son tal”.

Y agregó que “una de las labores fundamentales es promover distintos mecanismos e instrumentos que ayuden a reducir la pobreza, y acabamos de tener un resultado muy positivo. No es solo fruto del trabajo del ministro Jackson y el gobierno, sino que es fruto de otras cosas también, pero en ese contexto de un resultado tan positivo, es bien incomprensible lo que ha pasado estas últimas semanas y también la acusación”.

Sobre el pacto fiscal que impulsa el gobierno, el ministro dice que hay que llegar a un acuerdo.

“Veo las necesidades que tenemos, la disposición del gobierno a conversar con todos, entonces se que está difícil es un momento de mucha crispación, de acusaciones que no tienen mucho fundamento, pero no nos queda otra que ponernos de acuerdo”