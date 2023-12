Ministro Nicolás Grau valora disposición del gremio de la construcción para mejorar los problemas que afectan al sector

El ministro de Economía, Nicolás Grau, valoró la disposición de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) a la hora de enfrentar los problemas que afectan al sector, como la baja de la productividad. El secretario de Estado resaltó que el gremio incluyera dentro de los temas a trabajar a labores que competen al sector privado y no solamente problemas a solucionar por parte del Estado.

“Uno siempre como que ve el problema en el otro. Y aquí lo que está haciendo la Cámara es decir, bueno, una parte del desafío está en el sector privado y buscar espacios de este tipo donde además podamos articularnos entre el sector público y el sector privado, creo que van en el camino correcto (...) nos permiten a veces salir un poco de la visión más de corto plazo y ver cuáles son nuestros desafíos de más largo plazo. Así que celebro mucho esa actitud”, dijo el ministro en el marco de la segunda jornada del evento de la “Semana de la CChC”.

“Agradezco la muy buena disposición que ha habido. No es que los otros sectores no los tengan, de verdad hay una buena disposición de todos lados, pero con la Cámara hemos logrado un trabajo especialmente productivo”, añadió.

En tanto, Grau también resumió los desafíos relacionados al futuro de la industria de la construcción en base a la temática de cambio climático: “Implica un pie forzado que requiere innovación, creatividad y articulación público-privada para enfrentarlo de forma adecuada”. Otros temas fueron la productividad y reducir la “desigualdad social”.

“Nosotros en eso tenemos una visión optimista. Creemos que Chile tiene tremendas oportunidades (...) todo proceso de inversión, toda gran transformación de un país requiere al sector de la construcción. Requiere un sector de la construcción fuerte, innovador, con capacidad justamente de abordar estas grandes obras como lo ha hecho en el pasado y también en el presente este sector”, agregó.

El Presidente Gabriel Boric en la jornada inaugural de la Semana de la Construcción 2023 de la Cámara Chilena de la Construcción. Foto: Diego Martin / Agencia Uno.

De esta forma, el secretario de Estado apuntó que la responsabilidad del Ejecutivo se relaciona en base a ser “articulador, de coordinar ciertas políticas, de ir identificando en conjunto con ustedes cuáles son esos cuellos de botella y ir diseñando estas estrategias público-privadas de mediano a largo plazo que nos permitan ir abordando cada uno de estos temas”.

Además, Grau destacó el trabajo que ha realizado el gobierno con el sector por medio de iniciativas como el mejor acceso al crédito por medio de los programas de garantías especiales. Sin embargo, el ministro resaltó, dentro de las iniciativas del Ejecutivo, las reformas a la forma en que hoy se están tramitando los proyectos de inversión en Chile, donde se destacó las medidas como la eliminación del Comité de Ministros y las reformas relacionadas al actuar del Consejo de Monumentos Nacionales.

“No tenemos ninguna institución que vele porque se cumplan los plazos. En más de la mitad de los permisos ni siquiera están estipulados los plazos. No hay un espacio donde se centralice toda esta información. No hay incentivos asociados a la tramitación en forma de estos permisos. No están bien articulados los silencios positivos y los silencios administrativos en términos generales. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer acá es una reforma bien profunda que va a implicar no solo un paraguas y una articulación general, sino que va a implicar alterar y cambiar decenas de leyes donde están articulados todos estos permisos”, resaltó.

Ante este contexto, el ministro estimó que, pese a que la iniciativa de reforma de los permisos sectoriales requiere varios cambios en las leyes, el Congreso facilitará la aprobación de las medidas en base a que se presentan en el marco de un plan “procrecimiento”.

“Estamos tratando de encontrar un buen equilibrio para hacer nuestro aporte a estas materias de productividad entre el presente, que requiere gestión y requiere más recursos, pero también en hacer una reforma más ambiciosa y estructural que solucione este problema de raíz. Porque sabemos que esa estrategia de gestión tiene un techo muy bajo”, dijo Grau.