Mujeres destacan en el nuevo equipo que acompañará a Rodrigo Cerda en el Ministerio de Hacienda

Una completa reorganización de su equipo llevó a cabo el nuevo ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, nombrando los cargos vacantes e incorporando un amplio contingente femenino para reforzar áreas que considera claves para cumplir los objetivos del último año de esta administración de Sebastián Piñera.

Apenas asumió el 26 de enero procedió a designar a Tomás de la Maza como jefe de gabinete, luego que Juan Obach decidiera acompañar a su antecesor, Ignacio Briones, en su aventura como candidato presidencial. De la Maza estaba en la Dirección de Presupuestos, donde conoció a Cerda cuando él ejercía como director, donde estuvo entre marzo de 2018 y diciembre de 2019.

De la misma repartición, el ministro se llevó a la asesora de prensa, Carola Palma, y al coordinador macroeconómico, Cristóbal Gamboni, cuyo cargo estaba vacante desde que Luis Oscar Herrera lo dejara en agosto, para representar a Chile como Director Ejecutivo Alterno en el Fondo Monetario Internacional, FMI.

Los coordinadores que se suman

Pasando a los nombramientos que no se conocían, ahora asumirá como coordinadora de Política Laboral la ingeniera comercial y Magíster en Políticas Públicas de la Universidad de Chile, Silvia Leiva, en reemplazo de Francisca Dussaillant. Leiva se ha desempeñado como consultora en proyectos sociales en el ámbito público, fue jefa de asesores y de Estudios del Ministerio del Trabajo (2011 –2013), y ha liderado investigaciones en diversas materias como mercado laboral, pensiones, capacitación, pobreza a través de consultorías al BID, OIT.

En el nuevo cargo de coordinadora de Asuntos Internacionales asumirá Daniela Veas, abogada de la Universidad de Valparaíso con amplia experiencia en el servicio público y en organismos multilaterales como el Banco Mundial, BID, OMC, Ocde y Apec. Desde diciembre de 2019 se desempeñaba como asesora legal senior de la coordinación de Finanzas internacionales del mismo ministerio, asumiendo el rol de Coordinadora Nacional del Consejo de Ministros de Finanzas de la Alianza del Pacífico.

De izquierda a derecha. Arriba Lorena Palomo, Hugo Caneo y Daniela Veas. Abajo Javiera Bravo, Javiera Suazo y Silvia Leiva.

Los asesores

Además Cerda buscó reforzar los equipos con “destacados profesionales, con estudios en las mejores universidades de Chile y el mundo, y experiencia en el sector público y privado” resaltan desde Hacienda.

Entre ellos está Hugo Caneo como asesor en materia institucional y de empresas públicas, quien además es ampliamente conocido por su rol anterior como jefe del área de Cumplimiento de Mercado y abogado senior de la ex Superintendencia de Valores y Seguros. Este abogado de la Pontificia Universidad Católica (PUC) y Master of Laws de la New York University, especializado en derecho corporativo, ha realizado consultorías en esta área para organismos multilaterales, prestando servicios en Jamaica, Rumania, Brasil, Perú, Zimbabwe.

También se incorpora Lorena Palomo como asesora en materia de Finanzas Verdes, quien fue parte del equipo de negociadores de Chile en la COP, liderando las materias relativas al financiamiento climático. La ingeniera comercial de la PUC y Master en Economía Financiera ha ejercido como Directora Alterno de Chile ante el Fondo Verde del Clima desde 2019, donde fue responsable de liderar la relación con foros económicos con diversos actores como la Alianza del Pacífico y la Unión Europea.

En el ámbito laboral se sumará Javiera Bravo, ingeniero comercial, Magíster en Economía y Doctora en Economía de la PUC, y consultora en temas de pobreza e indicadores del Ministerio de Planificación.

A estos nombres se agregó hace pocos días Javiera Suazo como coordinadora de Políticas Tributarias en remplazo de Manuel Alcalde. En tanto, se mantuvieron en sus cargos el coordinador de Finanzas Internacionales, Andrés Pérez, que además es el jefe de asesores; Andrés Hernando en Políticas Sociales; Joseph Nehme en Facilitación de Comercio y Política Comercial; y José Riquelme como coordinador legislativo. El cargo que aún permanece vacante desde que Catherine Tornel renunciara en noviembre del año pasado es el de coordinador de Mercado de Capitales.