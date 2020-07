Municipalidades acusan fuerte impacto financiero por cierre de casinos en sus comunas

En marzo, y a raíz de la pandemia, la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), ordenó a todos los operadores cerrar los casinos de juego por tiempo indefinido. A cuatro meses de esa decisión, crece la preocupación de los municipios que, en algunos casos, prácticamente dependen de los recursos que generan empresas. Esto, considerando que la fecha de reapertura sigue siendo una incógnita.

Este jueves, en la sesión de la comisión investigadora sobre la fiscalización de los casinos de juego en la Cámara de Diputados, autoridades y asesores de algunas comunas que reciben ingresos por parte de los casinos, abordaron esta situación.

Claudio García, asesor jurídico de la Municipalidad de Coquimbo, señaló que por contrato de concesión se les otorga el 20% de los ingresos del casino de esa ciudad, operado actualmente por Enjoy. “La Municipalidad de Coquimbo percibía al año aproximadamente $5 mil millones, pero a partir de marzo no recibe nada, con las consecuencias en las arcas municipales que eso significa”, señaló.

Mario Araya, asesor jurídico de la Municipalidad de Viña del Mar, sostuvo que mensualmente ellos perciben en torno a $2.200 millones, recursos que producto del cierre del casino -cuya concesión también la tiene Enjoy- no están recibiendo. La situación la calificó de compleja por el impacto que está teniendo en el presupuesto municipal. "El 18 de marzo se recibió el último ingreso que fueron alrededor de $840 millones, que fue un promedio del mes", indicó.

En ese sentido, calculó en unos $18 mil millones los ingresos que dejarán de percibir entre abril y noviembre, mes en que se estima una eventual reapertura de los casinos en el país.

El alcalde de Puerto Natales, Fernando Paredes, y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), indicó que si bien hay algunas municipalidades más afectadas que otras, los ingresos de aquellas que tienen casinos bajaron en promedio entre 8% a 10%. Pero si a esto se suman los efectos de la pandemia, dice el edil, “hoy estamos frente a una crisis financiera de muchos municipios”.

“El problema más grave que tienen las municipalidades en un problema financiero. Con esta pandemia, en promedio, las municipalidades tienen del orden del 20% disminuido su presupuesto municipal, pero los que tienen casinos estamos hablando entre un 25% a 30%”, añadió.

Por su parte, Rodrigo Ortiz, administrador municipal de Pucón, sostiene que en su caso el contrato establece un piso garantizado de 42.500 UF por parte de la concesionaria -en este caso Enjoy-, y que dado que se firmó un anexo de contrato para prorrogar el pago de las cuotas, está garantizado al 31 de diciembre recibir dichos ingresos. Sin embargo, indicó que el cierre de la sala de juego significa que “un tercio de los ingresos totales del casino no se van a recibir, que equivale alrededor de $700 millones “.

El caso de Puerto Varas

Crítico fue el alcalde de Puerto Varas, Ramón Bahamonde, respecto de la propuesta que presentó Enjoy para quedarse con el permiso del casino de juego de esa ciudad y arrebatarle la concesión a Sun Dreams, que actualmente sigue operando el recinto.

“No culpemos al estallido social ni a la pandemia, los incendios existen en todas partes, y cada persona y empresa debe estar dispuesto a que los accidentes existen, tenemos que tener una capacidad de respuesta para la recuperación más inmediata posible y no andar lamentando y echando la culpa a terceros de los que hemos sido incapaces de ejecutar como también ofrecer algo que a los ojos de cualquier buen emprendedor no era posible, y ahí está la realidad. Se prometió más plata de lo que se podía dar. Nosotros recibimos mensualmente $1.300 millones y la oferta de la empresa llegó a la suma de $3.700 millones. Yo no sé que negocio puede crecer o los pasados concesionarios no estaban engañando. Y eso sí hay que revisarlo y es donde fallamos todos”, indicó.