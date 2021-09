Nerviosismo por proceso de reorganización arrastra acciones de Latam y anotan mayor baja diaria en más de un año

Los papeles de Latam continúan a la baja, ante el nerviosismo de los inversionistas en medio del proceso de reorganización judicial, y que se vio exacerbado por la pérdida de valor de las acciones de Avianca, que está en un proceso similar al de la aerolínea local en EEUU.

La acción de la aerolínea cae 14,1% y es la que más retrocede en la Bolsa de Santiago. Es su mayor baja diaria desde el 10 de junio de 2020. En siete días acumula un descenso de 41,8%. El precio del papel de Latam se sitúa en $1065,6, y llega a su nivel más bajo desde el 9 de diciembre de 2020.

“Las maniobras de la aerolínea brasileña Azul para adquirir Latam Brasil generaron el primer impacto hace algunos días, el cual se hizo más profundo al conocerse que las acciones de Avianca, aerolínea que está en una situación muy similar a Latam, podría eliminarse por su proceso de reorganización”, dijo un analista de Capitaria.

Y agregó que “esto último ha incrementado el nerviosismo en los inversionistas, especialmente con algunas recomendaciones de “deshacerse” de los títulos de la compañía en este periodo de incertidumbre en caso de que la acciones de Latam sean eliminadas”.

En medio del escenario que vive la aerolínea, desde Renta 4 recomendaron salir de las acciones de Latam, y además las sacaron de la cartera de recomendadas.

“Existe demasiada preocupación respecto a que las acciones antiguas de Latam Airlines puedan ser “eliminadas” y como se viene la fecha clave del 15 de septiembre, en Estudios Renta4 hemos tomado la difícil decisión de recomendar “Salir” de las acciones de LTM, ante la posibilidad que pueda materializarse dicho riesgo. Si bien, lo más probable es que tal como han afirmado algunos abogados, no habría eliminación de acciones, no existe certeza jurídica que aún con una probabilidad ínfima, esto no pueda llegar a materializarse”, dijo Renta 4 en un documento.

Cabe destacar que hace algunas semanas, se conoció que el Congreso brasileño analizó la intención de Azul por comprar Latam Brasil. La Comisión de Turismo discutió el posible efecto de una eventual adquisición.

Esto luego de que según una publicación de Wall Street Journal, una fuente cercana al proceso aseguró que Azul estaría en conversaciones con los acreedores de Latam Airlines para que venda sus operaciones en Brasil.

Por otro lado, el próximo 15 de septiembre el juez de quiebras del estado de Nueva York, recibirá la propuesta de reorganización que permitirá a Latam abandonar el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos -al que se acogió en mayo de 2020. y retomar sus negocios ya sin la protección de la justicia estadounidense.