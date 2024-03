Tasa de ocupados llega a máximo desde marzo 2020 y asalariados vuelven a niveles de prepandemia

Las cifras de empleo volvieron a mostrar señales de recuperación. Aunque la tasa de desocupación en el trimestre diciembre-febrero subió 0,1 punto porcentual anual llegando a 8,5%, hay muestras claras de que la situación laboral está dejando atrás el escenario más crítico.

Un dato que refrenda esa afirmación es que en este trimestre se crearon 279.446 puestos de trabajo, lo que se traduce en un alza anual de 3,1%, la mayor desde trimestre noviembre 2022-enero 2023.

En su serie desestacionalizada, es decir, en comparación al trimestre inmediatamente anterior se crearon 37.000 puestos de trabajo, siendo su mayor alza desde noviembre de 2023.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó que “este es el tercer trimestre móvil en que tenemos caída de la tasa de desocupación desestacionalizada, comparada con el trimestre móvil anterior y, al mismo tiempo, tenemos un crecimiento del empleo ajustado estacionalmente respecto del trimestre móvil anterior de 37.000 personas, que es mayor a los aumentos que hemos tenido en los dos trimestres móviles anteriores”.

“El mercado laboral está mostrando claros indicios de recuperación”, dice el director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP). Esa afirmación la argumenta señalando que “por una parte, las cifras dan cuenta que la tasa de desempleo comienza a estabilizarse”, pero afirma que “lo más relevante es el repunte de la creación de empleo asalariado formal en el sector privado, que registró un alza anual de casi 147 mil, acelerándose respecto al aumento de 99 mil registrado en el reporte del INE del mes pasado”.

Así, de acuerdo al análisis de Juan Bravo, el empleo asalariado formal en el sector privado explicó el 52,5% de la creación anual de puestos de trabajo. Asimismo, el empleo del sector púbico anotó una caída de 0,2%, su primera baja desde el trimestre enero-marzo de 2022.

Octubre a Diciembre 2023 Empleo Desempleo, Trabajadores, gente Foto: Andres Perez

David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales UC ,suma argumentos en esa dirección: “Si se mira la tasa de desocupación, como fervientemente he recomendado no hacer desde hace 4 años cuando partió la pandemia, los analistas enfatizan que nos encontramos en el décimo sexto incremento en la tasa de desocupación interanual. Este hecho es de ninguna utilidad. ¿Por qué? Porque si uno lo toma en serio quiere decir que el mercado laboral se ha empeorado en los 16 meses anteriores y eso no es correcto. Ha ocurrido lo contrario”.

Esto, porque según explica David Bravo, hace 16 meses había 8,88 millones de ocupados, que representaban un 55% de la población en edad de trabajar, mientras la tasa de ocupación previa a la pandemia era de 58,2%. Por lo tanto, los empleos que faltaban para recupera la situación pre-pandemia hace 16 meses atrás eran 514 mil. En cambio, ahora, “los datos del INE muestran 9,31 millones de ocupados y una tasa de ocupación del 57%, por lo que empleos que faltan para recuperar la situación pre-pandemia disminuyeron y ahora son 190 mil”.

De hecho ese 57% es el mayor nivel de empleo desde marzo de 2020, justo cuando comenzaba la crisis sanitaria.

Pero no todos tienen esa misma mirada de los datos: “Los datos más recientes muestran, por un lado, que la tasa de desempleo continúa siendo elevada, alcanzando un 8,5% en el trimestre que aborda desde diciembre de 2023 a febrero de 2024. Este resultado marca 16 trimestres consecutivos de aumentos interanuales, una tendencia que no se observaba desde 2016, excluyendo el periodo de la pandemia. Esto se debe a que la creación de empleos, pese a haber evidenciado repuntes, no está siendo suficiente para cubrir el incremento de la fuerza laboral”, sostiene Carmen Cifuentes, investigadora de Clapes UC.

Según los datos del INE, la fuerza de trabajo subió 3,2%, siendo mayor a la presentada por las personas ocupadas 3,1%. Por su parte, las personas desocupadas aumentaron 4,9%, incididas por quienes se encontraban cesantes (4,5%) y quienes buscan trabajo por primera vez (8,5%).

Pese a ello, Cifuentes comenta que “hay algunas cifras a destacar. La creación de empleo en términos interanuales fue impulsada principalmente por los asalariados del sector privado, con un repunte importante de los trabajadores formales”. Otro resultado que destaca es que el sector del comercio lideró nuevamente la creación de empleo y sigue experimentando mejoras en sus perspectivas de empleo para el sector privado.

20 Marzo 2024 Trabajadores Construccion Foto: Andres Perez

Otro antecedente que suma Bravo al análisis es que los empleos asalariados (que tienen algún tipo de dependencia) superó los niveles que tenía previo a la pandemia. “Hay 18 mil empleos asalariados por sobre el nivel prepandemia, es decir, un 0,3% más (que en ese momento)”, indica. En total, hay 6.860.804 empleos asalariados. De ellos, 5.665.933 son privados y 1.194.871 públicos.

En cambio, las otras categorías siguen rezagadas. En el caso de cuenta propia en el trimestre diciembre-febrero hay 1.871.176 (5% de rezago) y el empleo de trabajadoras de casa particular se ubica un 29% por debajo de la prepandemia.

Perspectiva

La pregunta que estará presente es cómo seguirá evolucionando el mercado del trabajo. Para el ministro de Hacienda, Mario Marcel, “estas cifras indican que la situación del mercado laboral va mejorando gradualmente. Observamos que la creación de empleo empieza a acelerarse y probablemente este será el último trimestre móvil en que tengamos un aumento de la desocupación en 12 meses”.

Juan Bravo menciona que “el mercado laboral seguirá recuperándose de manera gradual. Las mejores cifras de actividad económica permitirán seguir dinamizando la generación de empleo asalariado formal en el sector privado y, de esta manera, también se irá reduciendo paulatinamente la tasa de desempleo”.

Cifuentes, en tanto, comenta que “es probable que el mercado laboral continúe su proceso de recuperación en paralelo con una mayor expansión de la actividad económica. Se espera que las perspectivas de las empresas también experimenten un repunte gradual, lo que facilitará una parte significativa de la creación de empleo por parte del sector privado”.

Una mirada distinta entrega Ramón Rodríguez, gerente general de Trabajando.com, quien dice que desde las empresas que contratan formalmente en el mercado laboral “vemos que hacen falta señales fuertes de estabilidad en el mercado laboral, su regulación y mejoras que permitan volver a generar empleo de forma sostenible”.