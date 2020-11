Operadores de casinos acusan que la autoridad está beneficiando a Enjoy en licitación de licencias

Los principales ejecutivos de los casinos de juego que forman parte de la Asociación Chilena de Casinos de Juego lanzaron duras acusaciones en contra del proceso de licitación para el otorgamiento o renovación de permisos de operación de los recintos que quedarán disponibles en diversas regiones a contar de julio de 2023.

El proceso -que fue suspendido por 90 días a fines de agosto por parte de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ)- ha sido criticado por los actuales operadores, quienes piden que se realice de acuerdo a la reglas establecidas cuando se otorgaron las concesiones -en 2005- que les daba un derecho preferente en la renovación de las salas de juego. Es decir, daba una base para el puntaje de la nueva licitación. Sin embargo, la SCJ aplica las normas fijadas en la Ley de 2015.

En una conferencia de prensa en la que participaron Claudio Fischer, presidente de Sun Dreams; Nicolás Imschenetzky, Presidente y de Marina del Sol; Michael Wagman, presidente y director gerente del grupo canadiense Clairvest y director de Marina del Sol; Anthony Leeming, CEO del grupo sudafricano Sun International; José González, presidente del grupo español Luckia Gaming Group; Guillermo Gabella, directivo del grupo argentino Boldt; y Javier Carrasco, consejero delegado del grupo español Peralada, los operadores también aseguraron que el proceso de licitación beneficia a un solo actor de la industria, Enjoy. Cabe señalar que esta compañía -el principal actor de la industria- no forma parte de la asociación.

“Nos preocupa el actuar de la autoridad en términos de la dualidad que estamos viendo en el trato que ellos están teniendo con distintos actores de la industria. Por una parte, están cambiando las reglas del juego a la gran mayoría de los operadores, perjudicándonos, y por otro lado están tomando decisiones que favorecen a un solo actor de la industria, eso para nosotros es al menos raro y creemos que deben enmendar el camino”, señaló Claudio Fischer, presidente de Sun Dreams.

Michael Wagman, presidente y director gerente del grupo canadiense Clairvest y director de Marina del Sol coincide en que Enjoy está siendo favorecido por las autoridades.

“Creemos que no todos los actores del sector de casinos están siendo escuchados y creemos que hay algunos actores que están siendo favorecidos mayormente en lugar de otros. Tenemos mucha evidencia de que se está favoreciendo más a un actor que a otro”, dice. El ejecutivo dice que se encuentran recopilando los antecedentes para la demanda que ingresarán al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) en las próximas semanas.

Nicolás Imschenetzky, Presidente y de Marina del Sol, incluso acusó favoritismo del Gobierno respecto de la eventual la reapertura de dos casinos de Enjoy esta semana.

“Resulta que el primero que va a poder abrir es Enjoy, con protocolos que yo no sé como los obtuvieron porque yo no los tengo. No se como ellos están listos hoy para abrir porque yo esos protocolos formales no los tengo y en la prensa dice que están listos para abrir el viernes. Para mi fue una sorpresa antes de venir acá”, indicó.

De hecho, esta mañana, el ministro de Economía, Lucas Palacios, junto al Intendente de Valparaíso, Jorge Martínez, y la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, anunció la apertura de los casinos de juego en comunas que se encuentren en Paso 3, en adelante, en una pauta de prensa que se desarrolló afuera del casino de esa ciudad, que es operado por Enjoy.

Respecto a la licitación, dijo que aunque la licitación se llegara a aplazar tres años, “eso no resuelve nuestros problemas” y no son la solución a lo que se está discutiendo, que es la ilegalidad de la licitación que acusa la industria.

Guillermo Gabella, directivo del grupo argentino Boldt, por su parte, dijo que “lo que más sorprende a este lado de la cordillera de ver lo que pasa en Chile es que hay situaciones muy raras en relación a actores puntuales -hicimos alusión creo que todos hasta ahora a lo que está pasando con la operación y la forma en que se gestiona algunas situaciones que involucra al grupo Enjoy- y nos llama mucho la atención como se ha dado ese proceso”.

Añade que “hay reuniones que se presumen que son con el sector y son con una única empresa, y funcionaros que dicen que hablan con todos y en realidad están armando trajes a la medida, esas cosas son muy delicadas”.