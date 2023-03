Osvaldo Macías: “Es hora de que el sistema político dé respuesta a la ciudadanía y apruebe una buena reforma de pensiones”

En el marco de la cuenta pública de la Superintendencia de Pensiones, Osvaldo Macías hizo hincapié en la necesidad de avanzar en una reforma de pensiones que se discute actualmente en el Congreso. Dijo que los políticos deben llegar a un acuerdo para responder a una de las demandas de la ciudadanía.

“Aspiramos y anhelamos que haya una reforma previsional. Sabemos lo que significa para la gente que llega a la edad de jubilación mantenerse con una pensión muy baja, sabemos como sufre una persona con una pensión muy baja. Han habido dos reformas que han fracasado y no podemos darnos el lujo de permitir que una tercera fracase. Hubo un alivio con la PGU, pero el tema no está superado. Es hora de que el sistema político dé una respuesta a la ciudadanía y apruebe una buena reforma. Hay que escuchar todas las ideas, pero el producto final tiene que ser mejores pensiones”, dijo Macías.

Y agregó que “hoy hay un proceso de diálogo en el que estamos participando y esperamos llegar a un acuerdo en beneficio de todos los que viven en el país... No podemos fallar en sacar la reforma previsional. Soy moderadamente optimista de que al menos en pensiones vamos a llegar a un acuerdo”.

Por otro lado, el superintendente de pensiones, destacó que la reforma que presentó el gobierno busca aumentar tanto las futuras como las actuales pensiones.

“La reforma fue presentada el 7 de noviembre del año pasado y busca aumentar en forma sustentable las pensiones de los actuales y futuros pensionados. Esto es importante. No solo los de mañana, sino también los de hoy. Eso busca la reforma. De ahí la importancia de que se apruebe. Crea un componente de ahorro colectivo, que se denomina seguro social, para complementar el pilar de capitalización individual, ese es el cambio fundamental. En el sistema de capitalización, las pensiones son en promedio de $370 mil, incluyendo el aporte del Estado. Un millón 510 mil personas están pensionadas a diciembre de 2022″, explicó Macías.

Asimismo, Macías se refirió a lo que implica la creación del seguro social que considera la reforma y al que iría destinado el 6% adicional de cotizaciones.

“La reforma previsional busca aumentar las pensiones y la cobertura del pilar no contributivo. Busca, en este caso, beneficiar a las personas con aumentos de hasta $250 mil, que se van reajustando por IPC, y además busca eliminar la focalización. Es decir, universalizar las pensiones. Para esto se requiere una reforma tributaria aprobada. En el pilar contributivo busca pasar de un pilar individual a un pilar contributivo mixto. Va a tener un gestor de inversión que puede ser público o privado. Eso es importante. Además, busca aumentar las pensiones sin duda. El financiamiento sigue siendo por ahorro individual y se perfecciona el seguro de lagunas, y se hace más grande. En beneficios se elimina el retiro programado, porque es muy fluctuante y se deja una renta vitalicia que puede ser con o sin opción de herencia. Lo más clave acá es que crea este seguro social”, sostuvo.

Macías ahondó en que “este seguro social estaría gestionado por el sector público. Busca complementar las pensiones autofinanciadas y reducir brechas de género. Se financiaría por un aporte del empleador. En casi todo el mundo las pensiones son financiadas por el Estado, trabajadores y empleadores. Chile es uno de los pocos países que no es así. Otorgaría pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia, y complementaría estas pensiones. Hay una compensación importante para a las mujeres, por maternidad cuidado o discriminación por género. Este es el pilar integral que tiene otros beneficios y busca otorgar más solidaridad y cerrar brechas de género y lo hace con ese 6%. El pilar voluntario también se refuerza, da más incentivos”.

El superintendente también recalcó como funcionaría el sistema de inversiones del sistema previsional si se aprueba la reforma.

“La reforma propone mantener el pilar contributivo y no contributivo, y fortalecer el pilar. Propone que las actividades de soporte ya no lo hagan siete AFP sino una sola entidad estatal que se llama APA. No cobraría por estas funciones. Los privados tendrían su lugar en las inversiones. También se crea un inversor público, también podría elegir un inversor privado. Queda a elección de la persona. Lo que se busca en la administración del 6% es ahorrar costo. Lo que se busca es hacer mucho más eficiente el sistema y darle bastante competencia a la parte de inversiones”, dijo.

Por último, señaló que “si la reforma fuera aprobada tal cual está hoy día se lograría para los actuales pensionados subir sus pensiones en término promedio en 31%, y mediana un 37%. Las pensiones subirían de inmediato en promedio como $100 mil. Por eso es importante que haya una parte que vaya a un sistema solidario o mixto. Si todo fuera a capitalización individual, las pensiones subirían como en 40 años más”.

Actualmente, una mesa técnica está trabajando en la reforma de pensiones, mientras que en la oposición preparan una propuesta para hacerla llegar al Ejecutivo.