Pablo Cruz, economista jefe de BTG Pactual: “El Banco Central no se precipitará a recortar tasas de manera agresiva en 2024″

El economista jefe de BTG Pactual, Pablo Cruz, afirma que el escenario que describió el Banco Central en materia de actividad está en línea con lo esperado por ellos, ya que para que el Producto Interno Bruto (PIB) pueda ser positivo, debería haber una aceleración “muy fuerte” este segundo semestre, situación que no se percibe factible.

El Banco Central fijó como techo de variación del Producto Interno Bruto (PIB) un 0%, y con una caída máxima de 0,5%, ¿suscribe esta proyección?

El escenario que entregó el Banco Central se encuentra bien en línea con lo que estábamos viendo nosotros con anterioridad. En nuestro escenario base esperábamos el rango de entre 0% y -0,5%. Esto porque para que la economía pudiera tener una cifra positiva debería mostrar una aceleración muy fuerte de la actividad en los meses que viene y eso se ve poco probable. Hacia adelante vemos un escenario de crecimiento modesto de 1,5% para 2024 y de 2,5% a 3% para 2025.

En cuanto a la proyección de inflación, el BC la subió de 4,2% a 4,3%, ¿también era lo esperado?

Se corrige marginalmente al alza la proyección para este año pasando de 4,2% a 4,3%, pero la inflación sin volátiles se ajusta a la baja, de 6,5% a 6,3%. Ahora lo que explica el alza de la proyección total es el aumento del precio de los combustibles, precio del petróleo, precio del dólar. Y por otro lado tenemos los efectos de las lluvias que impactan los alimentos. Todos esos fenómenos lo hemos vimos recientemente.

Y en ese sentido, ¿qué le parece la ruta que fijó el ente rector para la Tasa de Política Monetaria?

El corredor de política monetaria hacia el próximo año no cambia. A mediados de 2024 estaría más cerca de 6% y hacia fines de año entre 5% a 5,5%. La inflación ha bajado, pero sigue en niveles alto, y por eso me hace pensar que el Banco Central no se precipitará en recortar la tasa de manera agresiva. No vamos a ver estos niveles de 75 a 100 puntos bases de recortes durante la primera parte de 2024, sino que sea bastante más moderado. Para este año esperamos recortes de 75 puntos base o uno de 100 y otro de 75 puntos base.

¿Qué otro elemento destaca del informe o dónde hay que estar alertas?

Un punto importante que releva el Banco Central es que se reconoce que la política monetaria a nivel global se está desincronizando. Por un lado, las economías avanzadas el próximo año van a estar subiendo la tasa de interés, y es probable que la mantenga en niveles altos por un periodo prolongado. Mientras, por otro lado, las economías emergentes están comenzando a bajar las tasas de interés. Entonces la pregunta es si ante un escenario así, hasta qué punto pueden limitar el actuar del Central. Supónganos que la Reserva Federal, mantiene su tasa de interés en torno a 5% en 2024, qué tan efectiva puede ser la política monetaria en Chile, qué tanto puede bajar en Chile la tasa de interés. El Banco Central se encontrará con una tasa de la Reserva Federal que limitará las bajas de tasas en Chile y la agresividad con que la haga. Eso no está desarrollado en el Informe, pero será una discusión importante el próximo año.