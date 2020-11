Palacios: “sacar plata de las pensiones como si fuera un cajero automático no es la solución”

“Yo no sacrificaría ni un peso más de las pensiones”. Esa fue la frase que usó el ministro de Economía, Lucas Palacios para reiterar su rechazo al eventual segundo retiro de los fondos de pensiones.

Así lo dijo en conversación con Tele 13 Radio, donde argumentó su respuesta diciendo que él no es partidario de este segundo retiro por todo lo que implica para el sistema y para las personas y “no porque no considere que la gente no necesita la plata ahora. El peor bolsillo de donde sacar esa plata es el de las pensiones”, remarcó.

Justo por eso es que enfatizó que, el “sacar plata de las pensiones como si fuera un cajero automático no es la solución", a lo que añadió, que este segundo retiro beneficiará a tramos más altos.

Al ser consultado sobre los dichos del exministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, quien en el marco de este debate dijo que “¿cómo no voy a estar de acuerdo con que la gente coma?”, Palacios respondió que “si es que estuviésemos hablando de un problema de hambre como dice Eyzaguirre, por supuesto que el Estado tendría que poner a disposición los recursos, pero lo que yo digo es que el bolsillo de las pensiones se está acabando y es importante mantenerlo”.

Por eso mismo es que insistió en que “es una falacia porque si es que fuese hambre, las herramientas son otras, no esta".

Ante los argumentos de los parlamentarios de oposición y oficialistas que apoyan este segundo retiro acusando en su mayoría que la ayuda gubernamental no ha llegado a tiempo, Palacios lo justificó diciendo que si bien este tipo de mecanismos no son gestionados desde su cartera, “sí hay planes específicos que aún no han sido gestionados en su totalidad pero que están vigentes" y que "si es necesario generar nuevas herramientas habrá que generarlas”.

Ampliación de los aforos

Junto con celebrar lo positivo que es para el sector gastronómico el que se retrasara la hora de inicio del toque de queda, el ministro Palacios se refirió también a las eventuales flexibilizaciones de los aforos, tanto de los restaurantes como de los cines.

Si bien no adelantó alguna medida concreta, sí explicó que la idea que se persigue es ir flexibilizando progresivamente la norma una vez que la situación sanitaria también vaya cediendo. Un ejemplo de ello, dijo Palacios, es el aumento a un 50% de la capacidad de los restaurantes.

Lo mismo pasa con los cines, según dijo. Esto porque “se está permitiendo un aforo de un 50% en el paso 4”, aunque reconoció que parte de la rentabilidad del negocio es la venta de comida, el ministro aclaró que “ese será un paso siguiente, porque primero hay que ver cómo se aplican los protocolos”.

En todo caso, Palacios aseguró que se encuentran en permanente trabajo con el Ministerio de Salud, para hallar una “ecuación” que les permita a los cines abrir, sin que esto suponga un riesgo de eventual rebrote.