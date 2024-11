Patricio Rojas por Imacec de septiembre: “Refleja que la economía está estancada”

Una sorpresa total para los economistas. Esa fue la sensación en el mercado luego de que este lunes por la mañana el Banco Central diera a conocer que el Imacec de septiembre fue de 0%.

Para Patricio Rojas, economista de Rojas y Asociados, el dato es reflejo de que “la economía está estancada”.

¿En qué magnitud lo sorprendió el dato del Imacec?

Tras los datos sectoriales de la semana pasada, se esperaba un número cercano al 0,4-0,5%, porque la minería estaba bastante pobre y datos de producción industrial aportaban cifras negativos. Probablemente había alguna duda respecto de servicios, donde el mes anterior el tema turismo jugó a favor. En esa línea, hay un diferencia importante entre 0% y 0,5%. Además, la minería creció muy poco (1,1%), pero si no hubiese sido por eso, el dato habría sido negativo, es es el principal evento que surge, y refleja que la economía está estancada.

¿Estamos peor de lo que pensábamos?

No, diría que es una economía que hace rato viene muy plana, con un mes bueno y un mes malo, pero en promedio creciendo en torno al 2%. El dato de septiembre tuvo un impacto más negativo de lo esperado, pero probablemente en octubre tengamos un mes que nos va a ayudar al crecimiento, pues probablemente estará en la cercanía del 3%. Pero si se descuentan los temas puntuales de cada mes, la economía está bastante estancada, donde la probabilidad de que crezca al 2,3-2,4% este año es el escenario más probable.

¿Recortó la proyección para este año tras el dato de este lunes?

No necesariamente, porque con el dato de este lunes el crecimiento del tercer trimestre en vez de ser 2,3% será 2,1%, por lo que la estimación anual se mueve en una décima. Si estábamos en 2,4%, ahora estamos en 2,3%. Ahora, cualquier número como el que tenía el Ministro Hacienda, de 2,6%, requeriría que el último trimestre saltasen fuertemente los datos, y creo que el último cuarto estará en 3%, y es difícil que esté por encima de ese nivel. Es una economía que está relativamente plana y no se ve un escenario donde la productividad vaya a crecer el próximo año más allá del 2,2%. El BC está bajando la tasa, pero también tendrá que tener cuidado porque el tipo de cambio se va hacia arriba, está la probabilidad de que gane Trump, y hay que pensar que el gobierno tiene un presupuesto más expansivo. Probablemente vamos a terminar con su situación deficitaria este año mayor que lo estimado por el gobierno para 2024, y para 2025 la situación de los ingresos no se ve mejor, por tanto es probable que la situación sea más compleja y eso haga de que el Banco Central no pueda hacer todo lo que le gustaría hacer para impulsar el ritmo de crecimiento de la economía.

¿Y la inversión no repunta?

Hay algunas señales en algunos sectores, se está esperando que el tema de concesiones vaya un poco más acelerado, pero claramente en los últimos tres años ha estado pro debajo de lo que se esperaba. A su vez, seguimos viendo señales que tienden a ensuciar el panorama, lo que pasó la semana pasada con la ley de pesca, lo que está planteando el gobierno en materia de ingresos tributarios, todo esa discusión tiende a deteriorar el ambiente que se requiere para atraer inversión. No se ve en el gobierno urgencia de política para reactivar el crecimiento, está mucho más interesado en tratar de cumplir su programa, como el CAE, la deuda histórica de los profesores, el tema del cumplimiento tributario, los problemas de las pequeñas empresas generadoras. En general, no se está viendo algún tipo de acción específica orientada a incrementar el dinamismo de la economía.