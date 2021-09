Pedro Atria, presidente de AFP Cuprum: “Es importante que el mundo político llegue a un acuerdo en pensiones”

Septiembre es el mes en que empieza la primavera, los chilenos esperan las Fiestas Patrias y, en lo político, el Presupuesto. Pero en este año el mes también ha estado marcado por temas previsionales, tanto por el cuarto retiro del 10%, que el próximo lunes y martes se votará en la Cámara de Diputados, como porque el gobierno ingresó al Congreso la ley corta de pensiones, con lo que terminó por zanjar que en esta administración no habrá una reforma profunda al sistema.

El presidente de AFP Cuprum, Pedro Atria, comenta que “es importante que el mundo político llegue a un acuerdo en pensiones. Ya van muchos años de discusiones de reformas, se usan muchos mitos para el debate, creo que eso no le hace bien al país. No va a haber la reforma perfecta que deje a todo el mundo contento, pero si se mantiene en el centro y como objetivo central de cualquier reforma lo que es mejor para los afiliados, los pensionados actuales y futuros, el mundo político debiera ser capaz de llegar a un acuerdo. Ya no fue en este gobierno, ojalá sea en el próximo”.

¿A qué atribuye esta falta de acuerdos?

En todas partes del mundo la discusión de pensiones es un tema complejo, porque conjugan varios factores, desde lo que es más razonable técnicamente, económicamente, y financieramente, que el sistema sea sustentable; pero se suman importantes demandas de la ciudadanía, que obviamente lo que buscan es, y los retiros lo han demostrado, tener la mayor cantidad de fondos hoy día más que para el futuro. Además, todo esto se cruza con discusiones políticas ideológicas, lo que ocurre en todas partes del mundo, en algunos con más fuerza que en otros, pero en el caso de Chile se da fuerte.

Entonces cree que se debe a que está muy ideologizado el debate.

Muy ideologizado. Obviamente, eso dificulta mucho la discusión. Por eso hemos insistido siempre en que el norte de toda esta discusión tiene que ser pensando en las personas, en los trabajadores, los afiliados, para que finalmente sea cual sea la reforma que haya, construya sobre lo que tenemos y permita mejorar las pensiones.

¿La discusión de pensiones que se dio en el debate presidencial de esta semana fue pensando en el bienestar de las personas más que en ideologías?

Hay de todo. Hubo una discusión respecto a los administradores, que eso claramente no es el tema de fondo, no es el tema que impacta las pensiones. Aquí fundamentalmente la discusión debiera estar centrada en cómo aumentamos el ahorro de las personas. No hay otra solución. Y en paralelo, reconocer que hay un sector importante de la ciudadanía que no tiene ninguna capacidad de ahorro, por lo que hay que ver cómo hacemos que el sistema sea más solidario.

El gobierno ingresó una ley corta para subir el Pilar Solidario financiado con la reducción o eliminación de exenciones. ¿Es un buen proyecto?

Era importante seguir avanzando en ese pilar, fortalecerlo es algo que venimos planteando hace muchos años, así que todas las medidas para fortalecerlo son bienvenidas. A nosotros nos gusta más la Pensión Básica Universal, pero extender la cobertura sin duda ayuda a avanzar en ese camino.

Gran parte de los constituyentes postula que el sistema de AFP está acabado y que se necesita un nuevo sistema de seguridad social. La mitad de los candidatos presidenciales busca terminar con las AFP ¿Cree que ya sea por la nueva Constitución, o por el siguiente gobierno, será el fin de las AFP como se conocen hoy?

Creo que el sistema requiere cambios, mejoras, y debiera tener aquellos cambios y mejoras que sean acordes con el objetivo final, que es tener mejores pensiones ahora y también en el futuro. Eso significa que tiene que ser un sistema sustentable en el tiempo, hay que pensar en los próximos 50 años, los sistemas de pensiones son de muy largo plazo, no basta la sustentabilidad en 5 o 10 años plazo. Por lo tanto, todos los cambios que apunten a ese elemento central (...) son bienvenidos y ojalá ocurran en una próxima reforma.

Ya se han retirado US$ 50.000 millones de las AFP, esto es más de la mitad del Presupuesto de la nación que el gobierno propuso para 2022. ¿Es posible compensar lo que se ha retirado, o ya es un daño irreparable para las pensiones?

Es lamentable que se haya llegado a esto, sin duda este retiro tiene un efecto muy importante y negativo en las pensiones futuras de los chilenos. Por eso creo que parte importante de la discusión tiene que ser: cómo recuperamos esos fondos para todos los trabajadores.

Uno de los temas positivos que han destacado las AFP luego de los retiros, es que se derribaron mitos, entre ellos, que la plata existe. Sin embargo, esta semana eso se puso en duda y el Banco Central tuvo que salir a aclarar. ¿Se derribaron realmente los mitos o solo de forma temporal?

Buscándole lo positivo a los retiros (...) ha ayudado mucho para que la gente se dé cuenta que sus ahorros están. De hecho, por eso surgen estas ganas importantes de poder retirar. Pero hay muchísimos mitos más que se han orquestado y ha habido campañas en contra de las AFP por razones ideológicas. Ha sido cara la forma de derribar este mito, con US$ 50.000 millones que se han retirado de los ahorros. ¿Cómo ir derribando los restantes? Nosotros hemos tratado de informar, explicar, pero claramente es difícil cuando hay contrapartes, sobre todo del sector político, que como parte de la crítica al sistema, de la crítica a las AFP, han ayudado a crear mitos, que no es lo que ocurre en la realidad.

Ya se está discutiendo un cuarto retiro. ¿Ve que se van a detener en algún momento?

Desde el primer retiro manifestamos que el principal riesgo que tenía el comenzar a hacer retiros, es que se abría una puerta y que después iba a ser muy difícil detenerlo. Lamentablemente, lo que predijimos se vio y ya estamos en la discusión del cuarto retiro. Alguien podría argumentar que en un estado de situación extraordinaria, como lo vivimos a mediados del año pasado en la pandemia, y que fue muy delicado para mucha gente en Chile, con un impacto fuerte en su vida familiar y personal, podría haber sido una alternativa. De hecho, hay países que lo implementaron, porque era una emergencia y una situación extraordinaria. Precisamente extraordinaria apuntaba a que era una cosa por una vez. Pero el gran problema es que esto se empezó a transformar en permanente.

¿Cómo se cierra esta puerta?

Cerrar la puerta es difícil y por eso era un problema abrirla. Para abrirla se han legislado cambios constitucionales, entonces es el mundo político el que tiene que responder más directamente cómo cerrar esta puerta para evitar que esto siga perjudicando a la gente.

¿Para este cuarto retiro tienen menos liquidez para entregar fondos que podría afectar las rentabilidades?

Estos retiros en ningún caso son inocuos, siempre van teniendo impacto. A medida que van aumentando los retiros cada vez el impacto es mayor. Obviamente las AFP, como siempre, vamos a cumplir lo que determine la ley, como lo hemos hecho en los tres casos anteriores. Tomaremos las medidas para que ese impacto sea el menor posible, igual que las veces anteriores. Por lo tanto, todo esto se puede ir manejando, cada vez con mayor dificultad, pero es importante que esto no avance. Ojalá no avance un cuarto retiro. No existe una catástrofe en el mercado de capitales y nosotros nunca dijimos que iba a ser así, pero no es gratis, y si esto sigue avanzando tendrá cada día más impacto.

¿Cómo ven los controladores de Cuprum esta situación, y todo lo que ha ocurrido en el país en los últimos dos años?

Los controladores están siguiendo bien de cerca toda la discusión que estamos teniendo en Chile. Ellos participan de la discusión de pensiones en varias partes del mundo, por lo que recogen la experiencia que van viendo en distintos lugares. Nosotros, tanto nuestro controlador como la AFP directamente, hemos venido haciendo propuestas que recogen muchas de las experiencias que están afuera. Hay una preocupación importante en que todo esto resulte bien, principalmente por el país y los chilenos que estamos acá, pero obviamente velando también por los intereses de la inversión importante que se ha hecho en Chile e inversiones que han hecho en otros países.

Dos AFP ganaron en tribunales por el caso La Polar, pero a PwC le complica pagar la totalidad de la multa. En Cuprum siguen en tribunales. ¿Podría ocurrir que si ganan no les paguen nada?

Estos son temas que están siguiendo procesos judiciales. Creo que no es bueno opinar de procesos que están en curso. Sí nuestro mandato, nuestra obligación y nuestro interés es defender de la mejor forma posible los ahorros de los afiliados, y por lo tanto, tomaremos todas las medidas que sean necesarias para proteger, defender y maximizar los ahorros de nuestros afiliados.