Poco más de la mitad de empresas tiene políticas de sostenibilidad en Chile

El 56% de las empresas chilenas declara poseer una política de sostenibilidad que orienta sus acciones, según el estudio “Pulso de Sostenibilidad” elaborado por CLA Consulting, Acción Empresas y la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), que se llevó a cabo entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. La encuesta, donde se entrevistó a más de 150 colaboradores de firmas de diversos rubros, reveló que dicha cifra subió levemente respecto a la del sondeo anterior, el que arrojó un 53% frente a la misma consulta.

A pesar de la tendencia en aumento, el 19% de las compañías señala no tener un área específica dedicada a temas de sostenibilidad dentro de sus organizaciones. En las que sí la poseen, esta se encuentra mayoritariamente en el área de Asuntos Corporativos (20%), o tiene una gerencia autónoma (16%).

También llama la atención que el 27% de las empresas que tiene dichas políticas, no cuenta con un reporte de sostenibilidad. En el caso de las firmas que no tienen una política de sostenibilidad, sólo un 11% realiza reporte y el resto no. Por otro lado, de las que sí tienen una política declarada, el 41% indica que la cambió (un aumento de 15% en comparación a la medición anterior) y un 17% que la implementó por primera vez.

De acuerdo con el estudio, las compañías del área productiva, es decir con impacto material, tienen mayores políticas de sostenibilidad (66%), versus las de servicios o impacto inmaterial (40%). Y más en el detalle, las empresas de servicios modificaron su política de sostenibilidad un 18% más durante el 2022, en comparación con las productivas.

En cuanto al cumplimiento de las políticas de sostenibilidad, está dado por el tamaño de la organización. A mayor tamaño, tienen mayor desempeño positivo: megaempresa, 87%; gran empresa, 74%, mediana empresa, 25%; pequeña empresa, 33%, y microempresa, 24%.

En lo que se refiere a los aspectos ESG (medioambiente, social y de gobernanza corporativa), el tema que encabeza las perspectivas sobre la gestión de sostenibilidad al interior de las empresas en los próximos dos años continúa siendo el medioambiental, con el cambio climático y el calentamiento global como elementos clave, pero se abre paso gobernanza, con gobierno corporativo y reputación dentro de las prioridades, escalando seis posiciones versus años anteriores del estudio.

Así, gobernanza es la segunda gran temática que las firmas consideran a la hora de sus proyectos y presupuestos, donde código de ética (82%), políticas de compliance (81%) o canales de denuncia (81%), están dentro de sus evaluaciones ESG. Del mismo modo, dentro de las iniciativas comienza a irrumpir el área social, con implementación de políticas para colaboradores (81%).

“El fuerte impulso que ha tomado la sostenibilidad como estrategia de negocio, lo ha puesto en las mesas directivas como tema recurrente para los directorios. El costo en reputación que todo el sector empresarial debe asumir ante cualquier caso de colusión o de falta de probidad, más el avance normativo que Chile ha demostrado en materia de transparencia empresarial, con la publicación de la norma 461 de la CMF, han generado el escenario perfecto para que el foco esté puesto en robustecer los proyectos de gobernanza”, indica Marcela Bravo, gerenta general de Acción Empresas.