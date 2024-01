Presidente Boric llama a la oposición a no tener “mezquindades políticas” tras su rechazo al acuerdo por reforma previsional

El Presidente Gabriel Boric desestimó las críticas de la oposición al acuerdo con sectores que hoy no son parte del gobierno y tampoco de la derecha para poder avanzar con la reforma previsional en el Congreso. La iniciativa que destina un 3% de la cotización adicional con cargo al empleador para las cuentas individuales y otro 3% para solidaridad causó malestar en la derecha y acusó falta de diálogo por parte del Ejecutivo, una postura que rechazó el mandatario.

“A mí me cuesta entender que haya sectores políticos que digan que no están dispuestos a poner sus votos o que se está pasando máquina por llegar a acuerdos”, dijo el mandatario al ser consultado en el marco de un punto de prensa tras el primer encuentro del gabinete regional procrecimiento.

De esta forma, el mandatario valoró el acuerdo como una acción que permite hacer avanzar la iniciativa en materia de pensiones: “Acá nosotros lo que estamos haciendo es dialogar con todos los sectores y esperamos que los sectores de la oposición también se sumen y tengan la voluntad de llegar a un acuerdo en función de mejorar la calidad de vida a los chilenos y chilenas”.

“Más allá de los gallitos y de las disputas entre un sector político y otro, lo que le importa a los chilenos y chilenas, y en particular a la gente que ha trabajado toda su vida y hoy día tiene pensiones que no le alcanzan para vivir, es que nos pongamos de acuerdo y subamos las pensiones. Lo que no podrían entender es que por mezquindades políticas no seamos capaces de llegar a un acuerdo y para llegar a un acuerdo todos tienen que ceder”, agregó el mandatario en alusión a que la postura inicial del gobierno también cambió a lo largo del debate previsional.

El jefe de Estado también reiteró que el cuestionado acuerdo por la derecha se dio en el marco de la negociación: “hoy día llegamos a un consenso con el centro político, no necesariamente alineado con el gobierno, pero que ha tenido la buena voluntad también de llegar a un acuerdo con las fuerzas del oficialismo para poder avanzar en la reforma de pensiones”.

El Presidente Gabriel Boric participó en diálogo ciudadano sobre la reforma de pensiones con dirigentas sociales de Renca. Archivo. Foto: Diego Martin / Agencia Uno.

“Acá lo que no se puede decir es que no ha habido diálogo. La reforma de pensiones la ingresamos hace 10 meses. Ha habido mucho diálogo. La derecha nos pidió en reiteradas ocasiones que esta discusión se postergara para después del plebiscito (...) a pasó el tema constitucional, está cerrada esa discusión, hoy día hay que hacerse cargo de las urgencias de la gente y los pensionados no pueden seguir esperando”, agregó.

Ante este contexto, el mandatario espera despachar la reforma previsional de la Cámara de Diputadas y Diputados en enero y que tenga luz verde desde el Senado “a la brevedad”.