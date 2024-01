Reforma previsional: quiénes integran y qué opinan los diputados de la Comisión de Hacienda que verán ahora el proyecto

Este lunes los diputados de la Comisión de Trabajo fueron citados para votar hasta total despacho la reforma previsional, por lo que en dicha instancia terminaron de zanjar los temas que quedaban pendientes y finalmente despacharon el proyecto a la Comisión de Hacienda.

Justamente el Ejecutivo formalizó este lunes el acuerdo que alcanzó el oficialismo y los grupos no alineados, es decir, parlamentarios que no se declaran partidarios de la administración del Presidente Gabriel Boric, pero que tampoco se sienten identificados con la derecha, como la DC. Este acuerdo implica dividir la propuesta inicial de 6% de cotización adicional de cargo del empleador, en 3% para cuentas individuales y el otro 3% para un fondo solidario.

La Comisión de Hacienda empezará a ver el proyecto este martes, entre las 15.00 y 20.00 horas, ya que el gobierno espera poder votar la iniciativa en la sala de la Cámara de Diputados la próxima semana. Por eso, la Comisión que preside la diputada Gael Yeomans (CS), citó a los ministros de Hacienda, Mario Marcel; del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara; y de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde.

El resto de los diputados que integran dicha instancia son Boris Barrera (PC), Jaime Naranjo (PS), Camila Rojas (Comunes), Jaime Sáez (RD), Eric Aedo (DC), Alexis Sepúlveda (PR), Carlos Bianchi (Ind-PPD), Sofía Cid (RN), Miguel Mellado (RN), Guillermo Ramírez (UDI), Gastón Von Mühlenbrock (UDI), y Agustín Romero (Republicano).

Así, si se suman los diputados oficialistas a los DC y PR, el gobierno tendría los siete votos que necesita en la Comisión de Hacienda para aprobar el proyecto, dado que en total hay 13 integrantes en dicha instancia. Desde Chile Vamos anticipan su voto en contra. En tanto, el diputado Bianchi pone en duda su voto.

Los argumentos de los diputados

El diputado Naranjo asegura que el proyecto contará con su voto. “Estoy absolutamente de acuerdo con el 3 y 3, considero que es una buena fórmula. Las personas en materia de pensiones quieren cuatro cosas: 1. Que mejoren sus pensiones. 2. Libertad donde colocar su plata y no ser rehenes de las AFP. 3. Solidaridad intrageneracional. 4. Heredabilidad de sus fondos”, afirma.

La diputada Rojas estima que “hay que sacar adelante esta reforma y que las pensiones suban ya, es algo que la población espera hace mucho tiempo, especialmente los y las pensionadas. Por supuesto que cuenta con mi voto”.

El diputado Sáez también se muestra conforme con el proyecto. Asegura que “incorporar solidaridad es un avance importante en la historia previsional de Chile, el 3 y 3 no es la fórmula ideal desde mi perspectiva, creo que lo que hace esta fórmula es acentuar la capitalización individual, agregándole el componente de solidaridad en un 3%, sin embargo, esa es la fórmula que concita mayor apoyo en el Congreso y desde una perspectiva de realismo político, es por ahí por donde tenemos que avanzar en esta etapa”.

Respecto de la PGU, Sáez cree que “hoy día lo que hay es una expansión en función del crecimiento de la economía. Esos son los recursos que tenemos disponibles y si queremos que crezca más aceleradamente o que aumente sus montos, el pacto fiscal es absolutamente imprescindible de aprobar si es que queremos actuar con responsabilidad y con sostenibilidad financiera en el largo plazo, lo contrario es vender humo. Mi voto está comprometido con los avances en seguridad social”.

Por otro lado, el diputado Mellado asegura que el proyecto no cuenta con su voto. “El gobierno tiene mayoría en la Comisión de Hacienda, por lo que no vería grandes cambios en lo aprobado, creo que la fórmula que sacaron cual ´conejo de un sombrero´ es solo para levantar las manitos en señal de triunfo en la Cámara de Diputados, como un dejavú del gobierno de Piñera que en 2020 ya se había aprobado la reforma de pensiones en esta Cámara y murió en el Senado, por lo q la madre de todas las batallas será en el Senado, que es donde será la gran negociación que el gobierno sabe que debe hacer si quiere que esta mala reforma se convierta en ley”, comenta.

Mellado agrega: “Necesitamos que las pensiones aumenten, la PGU de Piñera trajo bastante solidaridad al sistema, por lo cual esta reforma quiere aporte a las jubilaciones actuales en desmedro de las jubilaciones futuras”.

El diputado Bianchi comenta que si bien empezarán a ver el proyecto este martes, lo verán en profundidad este miércoles, porque “pedí que se revise todo el proyecto de ley, ya que solo querían que sea revisado lo que tiene que ver con el tema económico, pero pedimos que se vea el proyecto completo. Si bien no podemos pronunciarnos por todo el proyecto, y solo lo económico, eso no quita que tengamos una opinión”.

Bianchi cree que no es lo más relevante del debate cómo se distribuye el 6% de cotización extra. “Lo más relevante para mí es que si se quisiera mejorar las pensiones de manera inmediata, lo más real es bajar la tabla de mortalidad de los 110 años inexistente, irreal, a 85, y aplicar un seguro de longevidad”, afirma.

Pero el diputado independiente estima que el gobierno ha estado reacio a apoyar esta última propuesta “porque están protegiendo el negocio de las aseguradoras”. De esta manera, sostiene que “nosotros vamos a insistir, y lo novedoso es que es probable que haya cinco diputadas y diputados que a partir de hoy día endurezcamos mucho más nuestra posición, si es que el gobierno no se allana a abrirse a una discusión en serio, no de este 3 y 3 que resuelve este problema futuro, lo que nosotros estamos planteando resuelve el problema a partir de ahora, entonces, estamos viendo si votar a favor o en contra, pero no tiene que ver con el 3 y 3″.

El diputado Aedo asegura que el proyecto cuenta con su voto. “Me parece que la reforma lo que intenta resolver, agotados todos los elementos técnicos, es resolver un problema político, que es dar mejores pensiones, dar el espacio para tener un acuerdo en torno a la reforma previsional, y la propuesta del 3 y 3 es una reforma equilibrada. Se respetan, en nuestra opinión, dos principios que para nosotros son bien fundamentales, que es la libertad de elección, pero también el concepto de solidaridad, y en ese sentido, la indicación que presentamos junto a Demócratas y el PDG, y espero que se sumen también otras fuerzas independientes, con el oficialismo, ayuda a destrabar este acuerdo en pensiones”, comenta el diputado DC.

La diputada Cid dice que votará “en contra de la propuesta del gobierno porque soy partidaria de que el 6% adicional vaya directamente a las cuentas de las personas. Soy crítica del proyecto porque además, crea un sistema estatal de reparto y dos monopolios estatales para la administración del sistema previsional y para la inversión de fondos. Es decir, más burocracia”.

Cid agrega que “lo primero que cambiaría sería el destino del 6% adicional, que debería ir íntegramente a las cuentas de las personas, y pediría al gobierno que aclare qué pasará con la PGU, porque así como está el proyecto, difícilmente llegaremos a los $250 mil como mínimo, porque las condiciones que ponen son imposibles de cumplir”.

En tanto, Romero dice que votará en contra porque el acuerdo al que llegó el gobierno con el 3% y 3% no les convence. En esa línea, afirma que el 6% de cotización extra son de propiedad del trabajador “y no tenemos derecho a disponer de ella. La única manera en que nosotros podríamos estar conversando es si habláramos de impuestos, y ese es otro tema”.