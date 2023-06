Presidente Boric reitera llamado a acuerdo por reforma previsional: “No hay trancas ideológicas”

En el marco de la firma del proyecto que apunta a aumentar el bono invierno, el presidente Gabriel Boric, hizo un llamado a llegar a un acuerdo para avanzar en la reforma previsional, y afirmó que no hay trancas ideológicas.

“Confío en que este proyecto (aumento bono invierno) va a ser tramitado con rapidez, y creo que nadie se podría oponer a una ayuda de estas características. Es una medida de apoyo, pero no es la solución definitiva. La solución definitiva pasa por mejorar las pensiones. Presentamos hace siete meses una reforma de pensiones y hacemos un llamado al Parlamento y a la sociedad para que rápidamente nos pongamos de acuerdo. Mejoremos el proyecto que presentamos, no tenemos ningún problema. No hay trancas ideológicas. Se trata de que las personas puedan tener mejores pensiones”, dijo el Mandatario.

Y luego agregó que “vamos a seguir insistiendo y espero que no tengamos más contratiempos al respecto”.

El Mandatario, por otro lado, señaló que “uno de mis objetivos durante el gobierno es que podamos volver a valorar la política (...) es importante que podamos recuperar el sentido de la política, la política es transformación social, la política es el arte de ponerse de acuerdo entre quienes piensan distinto para lograr beneficios para el pueblo, para mejorar la calidad de vida del pueblo (...) los que estamos en las instituciones, en el Parlamento, en el gobierno, tenemos que hacer política de la buena y vincularnos con la sociedad”.

En su segunda cuenta pública, el presidente Gabriel Boric anunció un complemento adicional del bono invierno, por el mismo monto que se hizo en marzo, como una medida de apoyo a las personas más vulnerables.

“Cuando nos plantearon la necesidad de aumentar el bono invierno, dijimos hagamos un esfuerzo. Ahí con los ministros Mario Marcel, Jeannete Jara y Giorgio Jackson nos pusimos a ver como hacerlo”, señaló Boric.

En su cuenta pública, el Mandatario hizo un llamado a llegar a acuerdos en las reformas de pensiones y tributaria, y dijo que reactivarán esta última a fines de julio en el Senado.