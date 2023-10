Presidente Boric se compromete a ingresar este año el proyecto de “permisología” y la reforma al Sistema de Evaluación Ambiental

“Estuve a punto de no venir para ir a ver el básquetbol que compiten en los juegos panamericanos, pero Rosario (Navarro) me puso una cara que ahí sí que se rompen las relaciones con el empresariado”, esa fue una de las frases que lanzó al inicio de su discurso el Presidente Gabriel Boric. Su tono al igual que el de la presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Rosario Navarro, fue conciliador realizando varios llamados a buscar acuerdo y a que no se puede conseguir el 100% de lo que uno quiere.

En ese punto afirmó que el gobierno también tiene puesto como elemento importante de su mandato el crecimiento económico. “A la importancia del crecimiento, digo sí, pero pregunto de vuelta a los empresarios por la necesidad de una mejor distribución de la riqueza, ¿y qué espero de respuesta?, quizá no es para responder ahora, pero para reflexionar”, dijo el mandatario y agregó que “nadie puede estar pensando en la teoría del chorreo”.

En ese sentido, dijo que “queremos que Chile sea un buen país para hacer negocios, y para eso necesitamos estándares claros y eficientes y esa es una prioridad que me la he tomado como personal”. Sobre ese mismo tema dijo que “hay voces que dicen que en la agenda del gobierno no es importante el crecimiento, les digo que eso es mentira. Es abiertamente falso”. Y continuó con el tema del crecimiento: “Con los ministros Marcel, Jara, Grau, Maisa Rojas, del Interior, y con la vocera me reúno permanentemente para ver cómo destrabar proyectos pensando en el crecimiento: queremos crecer más y mejor”.

En este punto, el Presidente puso el acento y se comprometió a que antes de fin de año se ingresarán al Congreso las dos reformas más esperadas por los privados: la reducción de la permisología y los cambios al Sistema de Evaluación Ambiental. “Personalmente estaré preocupado que esto sea así. Y este año esas dos reformas va a ingresar”, dijo el mandatario ante la Sofofa.

Explicó que “en estos días el Ministerio de Economía está redactando un proyecto para integrar a los permisos sectoriales no ambientales y enviaremos un proyecto antes de fin de año. Lo propio está haciendo el Ministerio de Medioambiente sobre la reforma al Servicio de Evaluación Ambiental”.

En ese contexto, el Presidente enfatizó que “le he planteado a los ministros es que hay se debe fortalecer la institucionalidad ambiental, pero a la vez disminuir los plazos, porque la reforma no es un éxito si no bajan los plazos, porque en Chile esto se ha constituido en un cuello de botella”.

Siguió con la temática del crecimiento: “Podemos hacerlo mejor, crecer más para distribuir mejor, porque es importante mirar lo que se decía antes y la realidad que tenemos ahora. Cuando asumimos había una proyección de crisis catastrófica. Me gustaría que aquellos que lo pronosticaron digan: nos equivocamos. Si dejamos de lado el pesimismo y los pronósticos catastrofistas podríamos encantar más puntos de consenso”. Por lo mismo, acotó que “si dejamos de lado el pesimismo podemos encontrar un montón de consensos”.

Sobre el pacto fiscal en curso, Boric dijo que “no es sólo ni únicamente aumentar los impuestos, sino que hemos estado disponibles a hacer grandes modificaciones a lo que en un primer momento propusimos, porque hay que atenerse a la realidad también. “Hay algunos que me critican por cambiar de opinión, pero en política el cambiar de opinión ante la evidencia en función de buscar acuerdos que pueden ser no el óptimo que yo esperaba, pero que vayan más allá del testimonio es una virtud y no un defecto”.

Ya en la última parte de su discurso, habló sobre la temática de seguridad. “No estaba en los primeros temas de nuestro programa, pero sin embargo cuando llegamos al gobierno fue de toda lógica cuando uno escucha a la gente, más allá de los grandes titulares de los medios cuando voy a cualquier lugar de Chile me plantean la seguridad como principal problema en todos los tramos etarios”, apuntó.

Resaltó que se han logrado aprobar junto al Congreso 36 proyectos de ley en materia de seguridad. “Es lo que más se ha sacado en los últimos cuatro gobiernos. No quiero ir más atrás, pero que se revise”.

En ese sentido, Boric sostuvo que “en vez de centrar el debate sobre un artículo en particular de la ley de Usurpaciones porqué no ponemos el foco en los otros 35 proyectos donde si hay acuerdo bastante transversal, eso nos haría bien como país”.

El Mandatario además afirmó que “tenemos muchas buenas noticias que dar. Yo cuando veo los titulares de los diarios, en verdad leo poco los diarios, pero es impresionante el afán por preferir las malas. Yo no sé cómo los que siguen leyendo los diarios, El Mercurio, La Tercera, La Segunda, cómo queda su corazón después de esto, porque pareciera que viviéramos en un país infernal y no estamos en eso”.