Presidente de la CChC sobre incendios: “La reconstrucción es el gran problema que tenemos por delante”

El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Juan Armando Vicuña, se refirió a los incendios del centro sur del país, donde aseguró que es imperativo apoyar la reconstrucción del sector rural, junto con reanudar el acceso al agua.

Vicuña señaló este jueves en radio ADN que como gremio le propusieron a la delegada presidencial para la Reconstrucción en las regiones de Ñuble, Biobío y Araucanía, Paulina Saball, trabajar en conjunto con las autoridades locales y con la CChC del sector, para determinar las necesidades de viviendas en la zona urbana y rural. “Existen distintos tipos de vivienda y diferentes necesidades, por lo que se requiere ejecutar un levantamiento para verificar cuales son las necesidades primarias de las personas”, dijo.

Esto, de acuerdo con el líder del gremio, se explica debido a que “hemos visto que las personas que viven en zonas urbanas que sufrieron la catástrofe, se han ido a las casas de vecinos. En áreas rurales no es así. Los núcleos familiares son muy cercanos y tienden a vivir en el mismo hogar, donde todos fueron víctimas del siniestro, por lo tanto, no tienen donde recurrir. Por eso, creo que la ruralidad hay que atenderla primero y ver el tema del agua que necesitan ellos y sus animales”, enfatizó.

Vicuña afirmó que el gran desafío del país es resolver el problema de la reconstrucción, la infraestructura y obras públicas. La CChC ha dispuesto maquinaria pesada para realizar un pozo en el sector del río Itata. “Nosotros llevamos más de 50 toneladas de agua, 70 camiones aljibe, más de 100 pares de zapatos y más de 1.000 pares de guantes. También hemos entregado más de 250 estanques de 1.000 litros de agua para las localidades rurales”, comentó.

Los socios regionales por su parte, han suministrado de manera gratuita retroexcavadoras, buldócer y agua. “Cuando llegue el tema de la reconstrucción, efectivamente ahí tenemos que llegar a un convenio con las autoridades para poder hacer, en primera instancia, el retiro de los escombros que es un gasto no menor, ahí hay que empezar a pagarle a los socios”, precisó Vicuña.

Por otro lado, el gremio valora las puertas abiertas del gobierno para hacer reajustes a los contratos necesarios para terminar proyectos. En tema de materiales y de construcción ha habido un aumento de más del 30%, indicó el líder del gremio. “Es realmente difícil que una obra pueda llegar a término así. Estamos trabajando de la mano con ellos y hemos avanzado en varias áreas entendiendo que tenemos un problema como chilenos de vivienda”, aseveró.

Acceso a la vivienda

Vicuña comentó que el principal problema hoy, en cuanto al acceso a la vivienda, no radica en la tasa de interés. “El problema es la inflación, la UF. Cuando se suma inflación y tasa se llega a índices de 12% a 15%. Lo que estamos esperando es que la inflación empiece a aflojar, ahí vamos a ver que la actividad se va a empezar a dinamizar en forma importante”, comentó.

“La necesidad inmobiliaria se va acumulando. No obstante, creo que va a venir una buena racha inmobiliaria, a mediados de año yo creo. Sobre esto hay una cosa súper importante y es que no se hagan retiros desde las AFP, fueron nefastos para la población, nos afectaron brutalmente con la inflación y eso no se puede volver a repetir”, acotó.