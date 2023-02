El suculento dividendo que le llegará a Vapores: más de US$ 3.500 millones

El trono de la Compañía Sudamericana de Vapores como la empresa con las mayores utilidades del país, al menos entre las que reportan a la CMF, parece no terminar. Y la sensación se mantendrá de cara a la entrega de los próximos dividendos, cuando la alemana Hapag-Lloyd, donde posee el 30%, reparta unos 11 mil millones de euros.

La pandemia y sus efectos sobre la cadena logística global ha sido uno de los grandes catalizadores de los beneficios de la industria naviera. Según reportó Hapag-Lloyd, la tarifa de flete promedio aumentó en un 43% en 2022, lo que impulsó su Ebitda anual hasta los US$20.500 millones.

“Al mismo tiempo, las interrupciones en las cadenas de suministro globales y la inflación han provocado un aumento significativo de los costos. Los ingresos aumentaron a US$36.400 millones, principalmente debido a un aumento en la tarifa de flete promedio, a US$2.863/TEU (2021: 2.003 USD/TEU). Sin embargo, ya a finales de año, la tarifa de flete había vuelto a bajar significativamente a medida que disminuía la congestión y disminuía la demanda”, dijo la naviera alemana.

Ante estas cifras, el directorio de la compañía acordó hace una semana proponer a los accionistas la distribución de dividendos con cargo al ejercicio 2022 de 63 euros por acción, un alza de 80% respecto de los 35 euros que entregó el ejercicio previo.

Con esto, los dividendos totales a repartir alcanzarán a 11.000 millones de euros (US$11.809 millones) muy por sobre los 6.200 euros del año 2022.

El dividendo

Al poseer el 30% de la naviera alemana, Vapores -controlada en un 66,45% por el Grupo Luksic- recibiría unos 3.321 millones de euros, equivalente a unos US$3.542 millones al tipo de cambio actual, si la junta de accionistas aprueba el próximo 3 de mayo la propuesta del directorio. Vapores tiene 52 millones de los 175 millones de acciones que componen la propiedad de Hapag-Lloyd.

En bolsa, el valor de Vapores llega a US$ 5.134 millones, por lo que el dividendo a recibir equivale al 68,9% de la capitalización bursátil de la chilena.

Sin embargo, según Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta4, hay una serie de factores que afectarán los dividendos que Vapores repartirá una vez que reciba los de Hapag-Lloyd. Primero, precisa, a partir del EBITDA informado por la alemana se infiere “que la Utilidad Neta de HLAG sería de US$ 18.222 millones, por lo tanto, la Utilidad Neta para Vapores sería de US$ 5.467 millones. Este dato es muy importante, porque a partir de él se deduce que si Vapores paga el mínimo legal (30%) como dividendo en mayo de 2023, pagaría US$ 1.640 millones (US$ 0,032 / acción, equivalente a $25,4 por acción)”.

Vapores, controlada en 66,45% por el Grupo Luksic, posee el 30% de la propiedad la naviera alemana Hapag-Lloyd.

“Respecto del dividendo a pagar por HLAG de USS 11.877 millones, efectivamente Vapores debería recibir USD 3.563 millones. El punto es que hay retenciones en la forma en que se recibe dicho monto”, dice el analista, y explica que existe una primera retención de 26% cuando HLAG le paga estos dividendos a CSAV Alemania, y luego el monto no retenido corresponde al que CSAV Alemania le paga a CSAV Chile y ese nuevo monto tiene otra retención de 26% que será devuelto, pero en un plazo de 5 a 6 meses. Así, apunta Araya, “tras algunos ajustes y otras deudas directas que CSAV Chile debería recibir, el monto a recibir en mayo 2023 por Vapores sería USD 1.561 millones”.

Cabe recordar que en la junta de accionistas de abril de 2022, Vapores acordó distribuir un dividendo total de US$1.435 millones, equivalente al 57% de las utilidades, esto tras reportar ganancias en 2021 por US$3.210 millones.

En lo que va del 2023, la acción de Vapores se empina 18,15%, y según Luis Flores, gerente general de STF Capital, el papel ya recogió parte del anuncio de dividendos. “Esto implica un dividendo de aproximadamente $30, algo que fue sorpresivo, pues con las compras de puertos en Europa se presumía que el dividendo sería más bajo, y por ende el de Vapores andaría por los $20. Eso no cambia la exceptiva de precio objetivo de la acción de $90 que tenemos, por lo que sigue presentando un upside importante”.

Actualmente la acción de Vapores cotiza en $79,1.