¿Problemas con tus gastos comunes? Conoce el software que transparenta las finanzas de los condominios

Han pasado cinco años desde que el sueño de un joven chileno comenzó a tomar forma. En 2016, Antti Kulppi creó un software con el objetivo de aportar a la sociedad. Se propuso llevar luz a un sector que históricamente era oscuro: la administración de edificios. Así nació ComunidadFeliz.cl, la aplicación para la administración de edificios y condominios en Latinoamérica.

“Estuve varios meses pensando que podía hacer, no fue algo de un día para otro. Un día llego a mi departamento y me encuentro con mi gasto común, que era una boleta azul de esas que uno compra en el supermercado. Me cobraban 80 mil pesos y yo decía: es la cuenta más cara que estoy pagando. Es más cara que las de luz, agua y gas sumadas. Pensé: esto puede ser un poquito mejor” Antti Kulppi, CEO & Founder de ComunidadFeliz, recuerda.

Actualmente han logrado que más de 3 mil condominios en 6 países de Latinoamérica usen la aplicación y están emocionados por lo que se viene. “La clave está en crear un sistema transparente, pues muchas veces no está claro en qué se utilizan los gastos comunes, además del problema de los morosos”, comentó David Peña, Cofundador del sistema.

ComunidadFeliz se está consolidando como el líder del mercado. Lograron una inversión de 2 millones de dólares con fondos en Estados Unidos y están seguros de que lograrán ser el mejor servicio para administradores de edificios, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo. “Además entrega trabajo a cerca de 100 jóvenes profesionales, todos con el mismo sueño”.

Este software desde ha logrado cumplir con su objetivo principal. Gracias a su servicio las finanzas de muchos condominios están más claras que nunca, pues su plataforma permite emitir de forma detallada los gastos comunes. También los egresos e ingresos de las comunidades pueden ser vistas en vivo por todos los copropietarios. Adicionalmente, ha logrado generar mayor interés alrededor del rubro.

“Hoy más que nunca se habla de gastos comunes en la prensa y en todas partes. Otra cosa es que desde que apareció ComunidadFeliz.cl, muchas más personas se sienten con derecho a exigir transparencia. Sienten que es normal que las cosas sean transparentes”, reflexionó Kulppi. CEO de la empresa.

Más que una simple plataforma

ComunidadFeliz.cl hoy hace honor a su creativo nombre. Cada una de las personas que trabaja en esta empresa es consciente de que la vida en comunidad muchas veces no es fácil y eso puede desmotivar en las labores cotidianas. Por eso trabajan para ayudar a mejorar todos los aspectos de los condominios

“El software no solo busca abarcar los gastos comunes, queremos ayudar realmente a los copropietarios a tener una mejor vida en comunidad. Además de pagar los gastos comunes, los copropietarios pueden conocer a sus conserjes, revisar los consumos de agua para ser eficientes, pueden arrendar espacios comunes como quinchos”, destacó David Peña, cofundador de ComunidadFeliz.cl

Por otro lado, se aliaron con a Administradoreschile.cl para ayudar a los comités de edificios y condominios en la búsqueda de administradores con amplia experiencia, respaldados por el uso de Comunidadfeliz.cl.

¿Por qué se cobran y pagan los gastos comunes?

Antti Kulppi, CEO & Founder de ComunidadFeliz, nos responde: “Los edificios son otra institución más. El condominio tiene sus propios “impuestos”, que son los gastos comunes y sirven para mantener todo en buen estado. (De este fondo) salen proyectos para hacer que el día a día sea más feliz. Entonces creo que hay un gran aporte en la preocupación de las personas en las finanzas del edificio, pero también en la vida condominal, en cómo los vecinos nos conocemos, nos tratamos mejor y somos más partícipes de las decisiones que se toman en nuestra comunidad.”

Comunidadfeliz.cl se ha convertido en la herramienta más completa del mercado. Ha conseguido que los administradores puedan presentar de una forma eficiente gastos comunes más transparentes. De igual forma, para el comité de administración y los residentes, el sistema les ha permitido no sólo recibir una minuta de cobro completa, sino también poder acceder a un sistema donde pueden ver el detalle de los gastos de la comunidad.

Si deseas contratar ComunidadFeliz para tu edificio o condominio, te invitamos a probar la demostración gratis y contrata el software con nuestro código de descuento “comunidadesfeliceslatercera”, hasta el 28 de febrero, pueden escribir a contacto@comunidadfeliz.cl.