¿Quién viene al soporte de Huawei? Su mayor competidor europeo

Pocas empresas han ganado más de la campaña liderada por Estados Unidos contra Huawei de China que Ericsson. La empresa sueca, en picada hace unos años, ahora supera a Huawei en la venta de equipos celulares en gran parte del mundo .

Sin embargo, durante los últimos meses, el presidente ejecutivo de Ericsson, Börje Ekholm, ha realizado una campaña de lobby en nombre de Huawei.

Ekholm se reunió con políticos suecos para protestar por la forma en que el país excluyó los equipos de Huawei de las redes 5G del país por motivos de seguridad nacional. Se quejó a los periodistas de Europa y China. Buscó bufetes de abogados para ayudar a Huawei a combatir la prohibición.

Ekholm dice que en un mundo cada vez más entrelazado, solo se ocupa de los intereses de su empresa. Después de la prohibición sueca de 5G, Beijing amenazó con tomar represalias contra el negocio de Ericsson en China, donde dirige una importante fábrica y obtiene el 8% de sus ventas, frente al 1% de Suecia.

“Dependemos del libre comercio”, sostuvo Ekholm en una entrevista. “Se trata de tener acceso a los mercados y eso es el centro de lo que somos”.

La prohibición sueca también puede haber tenido otros efectos. Varios medios de comunicación controlados por el Estado chino sugirieron que podría haber consecuencias para los Wallenberg, una familia conocida como los Rockefeller de Suecia. Su compañía de inversión es un accionista importante de Ericsson y varios otros gigantes europeos y el mayor propietario individual de acciones que cotizan en la bolsa de Suecia.

Europa se ha convertido en un campo de batalla en la nueva Guerra Fría tecnológica entre Estados Unidos y China. Las capitales europeas se ponen cada vez más del lado de Washington. Algunas de las empresas más grandes del continente están defendiendo a Beijing. La nueva administración de Biden está mostrando su propia actitud agresiva en China, dando a los ejecutivos pocas esperanzas de una distensión repentina.

Los líderes empresariales europeos presentan a Australia como prueba A sobre los inconvenientes de las malas relaciones con Beijing. Después de que el gobierno australiano prohibiera los equipos Huawei 5G y luego pidiera una investigación sobre el manejo de la pandemia por parte de Beijing el año pasado, el gobierno chino restringió las importaciones de vino, carne vacuna y otros productos australianos.

La semana pasada, las aplicaciones chinas de mapeo y comercio electrónico eliminaron toda mención del gigante de la moda sueco H&M Hennes y Mauritz, esencialmente borrándola de algunos de los servicios en línea más populares de China. Eso coincidió con un frenesí en las redes sociales por la decisión de la empresa de dejar de abastecerse de algodón de una región de China acusada de utilizar trabajo forzoso.

En el Reino Unido, la prohibición de los equipos de Huawei provocó protestas de los ejecutivos. Vodafone dijo que eliminar los equipos de Huawei que ya están en sus redes costaría miles de millones. Sherard Cowper-Coles, presidente del Consejo Empresarial China-Gran Bretaña, que representa a unas 500 organizaciones británicas que tienen relaciones comerciales con China, incluidas BP, Jaguar Land Rover y varias universidades, dijo que su grupo está presionando al gobierno británico para que mantenga el compromiso comercial.

“Si vamos a exportar a países distintos de los Países Bajos, Suecia y Dinamarca, y posiblemente Nueva Zelanda, Australia y Canadá, operaremos en países donde la situación de los derechos humanos u otra situación no sea la ideal”, indicó Cowper-Coles en una conferencia telefónica.

Las empresas estadounidenses también han salido en defensa de China en momentos en que la política de Washington hacia China amenaza los negocios. Qualcomm y Microsoft han criticado las restricciones de la administración Trump para asociarse con empresas chinas.

Pocas empresas europeas están más atrapadas en el enfrentamiento entre Estados Unidos y China que Ericsson. Los líderes estadounidenses están tratando de reforzar tanto a ella como a su contraparte finlandesa Nokia. Están ofreciendo préstamos a países en desarrollo para comprar sus equipos, mientras que un exfuncionario de la administración Trump incluso planteó la idea de que el gobierno estadounidense compre participaciones en ellos. Al carecer de su propio actor industrial, Washington prefiere que los datos de telefonía e Internet del mundo se ejecuten a través de equipos fabricados por estas empresas nórdicas en lugar de Huawei.

Ericsson ahora camina sobre la cuerda floja, tratando de posicionarse para beneficiarse de la reacción occidental contra Huawei y al mismo tiempo proteger sus ventas y fabricación en China.

La empresa tiene profundas raíces allí. Comenzó como un taller de reparación de telégrafos en Estocolmo en 1876, vendía teléfonos de madera en China en la década de 1890.

Cuando Ericsson atravesó turbulencias financieras en la década de 1930, la empresa se convirtió en el objetivo de los Wallenberg, una familia industrial y bancaria sueca conocida por hacerse con activos en tiempos difíciles. El apellido se asoció con el heroísmo cuando un miembro, el diplomático sueco Raoul Wallenberg, protegió a 20.000 judíos en Hungría durante la Segunda Guerra Mundial.

En 2000, Ericsson era el principal proveedor mundial de equipos 3G y líder en telefonía móvil.

Sus siguientes dos décadas fueron más inestables. Junto con sus rivales occidentales Motorola y Nortel, Ericsson comenzó a perder ventas de equipos de telecomunicaciones frente a Huawei y ZTE Corp de China. Ambas compañías chinas vendían productos competitivos a precios más bajos, lo que provocó una consolidación que redujo la industria a cuatro grandes jugadores para 2016: Huawei, ZTE, Nokia y Ericsson.

En 2016, Ericsson le pidió a uno de los miembros de su junta, Ekholm, ingeniero eléctrico de formación, que revisara la empresa. Él dijo no.

Después de una década dirigiendo Investor, el vehículo de inversión de los Wallenberg y el mayor accionista de Ericsson, Ekholm se sintió asentado en la jubilación anticipada con su familia cerca de Vail, Colorado. El estadounidense nacionalizado nacido en Suecia estaba esquiando, pescando y sirviendo en la junta directiva de Alibaba, al que se unió a pedido de Joe Tsai, un ex ejecutivo inversionista que cofundó el gigante chino del comercio electrónico con Jack Ma.

Ekholm, ahora de 58 años, dijo que cedió cuando Ericsson dijo que podía quedarse en los Estados Unidos. Se despierta a las 4 am para adaptarse a la diferencia horaria y los traslados entre hogares en Colorado, Connecticut y Suecia. Un fanático apasionado de la NFL, asistió a cuatro Super Bowls consecutivos a partir de 2017. Se perdió el final del juego de ese año, cuando Tom Brady y los Patriots superaron una ventaja de 28-3 por parte de los Falcons, para tomar un vuelo a China.

Meses después de su nuevo trabajo, Ekholm concluyó que Ericsson se había extendido demasiado y debería enfocarse en su negocio principal de fabricar equipos celulares. Vendió negocios y recortó empleados, pero agregó miles de trabajos de I + D para ayudar a Ericsson a competir mejor en sectores en los que sentía que Huawei estaba a la cabeza.

La geopolítica comenzó a desempeñar un papel importante en la estrategia corporativa alrededor de 2018, dice Ekholm. La administración Trump acusó a Huawei de ser una amenaza para la seguridad nacional, capaz de permitir que Beijing use sus redes y empleados para espiar en todo el mundo. Huawei dice que es una empresa privada y no está en deuda con Beijing.

Washington inició serios esfuerzos para persuadir a los países aliados de que prohibieran Huawei y paralizaran la cadena de suministro de la empresa china. Los funcionarios estadounidenses vieron la 5G como una tecnología transformadora que podría permitir innovaciones comerciales y militares, como vehículos sin conductor, fábricas controladas por robots y objetos cotidianos conectados a Internet, como monitores cardíacos y zapatillas de deporte. Les preocupaba la posibilidad de que los piratas informáticos respaldados por China espíen o saboteen dispositivos conectados a 5G.

La Casa Blanca comenzó a pensar en prohibir el uso de equipos 5G fabricados en China en Estados Unidos, incluso si el equipo provenía de una empresa occidental.

Ericsson tiene 13.000 empleados y una importante planta de fabricación en China, que fabrica equipos celulares para China y los mercados de Asia y África. Ekholm dijo que respondió flexibilizando la cadena de suministro de Ericsson. La compañía abrió su primera fábrica de equipos 5G con sede en Estados Unidos, en las afueras de Dallas, el año pasado.

Mientras tanto, la presión de Estados Unidos sobre Huawei estaba comenzando a impulsar el negocio de Ericsson. Ericsson informó en enero uno de sus mejores años financieros en la última década, diciendo que aumentó su participación en todos sus mercados, incluidos aquellos sin restricciones contra Huawei.

Huawei seguía siendo el principal fabricante de equipos celulares del mundo por participación de mercado en 2020, según la firma de investigación Dell’Oro Group. La firma dijo que Ericsson era el número uno cuando se excluyó el mercado chino, con aproximadamente un 35% de participación en los ingresos, y le está ganando terreno a Huawei.

En Suecia, a principios del año pasado, los ciudadanos estaban endureciendo sus opiniones sobre China, después de que el librero Gui Minhai, que nació en China y tenía la ciudadanía sueca, fuera condenado a 10 años de prisión por cargos de espionaje. La hija de Gui lo ha descrito como víctima de persecución política.

Ekholm esperaba que Suecia adoptara las recomendaciones de seguridad cibernética de la Unión Europea que prohibirían efectivamente los equipos Huawei de las redes 5G suecas, pero sin nombrar a Huawei ni a China. Países como Francia, Polonia y la República Checa ya habían adoptado tácticas similares, lo que dificultaría que China tomara represalias.

En octubre, el regulador de telecomunicaciones de Suecia dio un paso más y destacó a Huawei y ZTE. “En el milisegundo que recibí el comunicado de prensa, me di cuenta de que no era bueno”, dice Ekholm.

Al día siguiente, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo que Suecia debería “corregir su error y evitar un impacto negativo en la cooperación económica China-Suecia y las empresas suecas que operan en China”. El embajador de China en Suecia dijo que Ericsson podría enfrentar consecuencias, mientras que al menos tres medios de comunicación controlados por el estado chino sugirieron, sin evidencia, que los Wallenberg presionaron al gobierno sueco para que prohibiera Huawei.

Sus artículos señalaban que los Wallenberg tenían acciones importantes en varias empresas que hacen grandes negocios en China, incluido el gigante industrial suizo ABB, el fabricante sueco de electrodomésticos Electrolux y el fabricante de productos farmacéuticos británico-sueco AstraZeneca. Algunos escritores sugirieron que algunas de las principales participaciones de los Wallenberg deberían enfrentar consecuencias si Suecia no revocaba la prohibición de Huawei.

Jacob Wallenberg, presidente de Investor AB, dijo a un periódico sueco que “detener a Huawei definitivamente no es bueno”. Una vocera de Investor se negó a comentar sobre los informes de los medios chinos. Dijo que China es el segundo o tercer mercado más grande para muchas de las participaciones de Investor y que la compañía apoyó el liderazgo de Ekholm en Ericsson.

Ekholm señaló que respondió a la prohibición de Huawei en Suecia y a las amenazas de Beijing en nombre de Ericsson, no de los Wallenberg. En entrevistas con periodistas tanto de Europa como de China, calificó de injusta la prohibición sueca de Huawei y ZTE. Al visitar Suecia en ese momento, Ekholm también programó una reunión con los legisladores para criticar lo que consideró un manejo torpe de la decisión de Huawei.

Desde finales de octubre hasta principios de diciembre, Ekholm envió a la ministra de Comercio Exterior de Suecia, Anna Hallberg, una serie de mensajes. Le envió un mensaje de texto con un enlace a un artículo de noticias con el titular: “Embajador de China: podríamos castigar a Ericsson”. Señaló cómo Suecia manejó la situación de manera diferente a otros países: “La decisión que el gobierno ha apoyado destaca a nuestros competidores chinos de una manera que ningún otro país de la UE ha hecho”, escribió.

En otro momento preguntó: “¿No debería hablar con PTS?” refiriéndose al regulador independiente de telecomunicaciones por sus iniciales.

“Realmente estoy tratando de hacer lo que puedo, Börje”, respondió Hallberg. En una declaración escrita, indicó que no tomó medidas para influir en la decisión del regulador y que Suecia está trabajando para fortalecer los lazos económicos con China.

Huawei le pidió a Ekholm que lo ayudara a encontrar un abogado en Suecia, según una persona familiarizada con el asunto, pero él dijo en un mensaje de texto a Hallberg que no podía encontrar un abogado que se ocupara de la causa. “Desafortunadamente, hay muchos cobardes”, escribió.

Los mensajes de texto se hicieron públicos después de una solicitud de registros por parte del periódico sueco Dagens Nyheter. “Los SMS eran simplemente una forma de documentar lo que había sucedido”, dice ahora Ekholm. “No quería que [los políticos suecos] volvieran y me dijeran: ‘Nunca dijiste nada’”.

Mientras tanto, algunos empleados de Ericsson sintieron que su CEO cruzó una línea al ayudar activamente a un rival, según una persona familiarizada con el asunto, especialmente considerando las propias restricciones de China a las empresas extranjeras. Todo menos el 10% del mercado chino de equipos de telecomunicaciones está controlado por jugadores chinos, principalmente Huawei.

Ekholm dijo que espera y respeta diferentes opiniones de una empresa con 100.000 empleados.

Ekholm dice que si bien las ventas chinas son importantes para Ericsson, estaba principalmente preocupado por los efectos menos visibles de ser excluido del país, donde el despliegue de 5G ha superado a los Estados Unidos Y Europa. Al estar en el terreno, aprender cómo funciona la 5G en el campo, “llegamos a estar a la vanguardia”, dice Ekholm.

Dice que le ha sorprendido que la política se haya convertido en parte de su vida diaria. “No pensé en esto en absoluto cuando acepté este trabajo”, señala. “Nos encontramos en un epicentro de actividad, geopolíticamente, que creo que ciertamente no fue la razón principal por la que me inscribí y no tengo antecedentes reales”.