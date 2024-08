Exclusivo suscriptor

Reforma previsional: diputados del Frente Amplio se desmarcan de posible acuerdo al que llegue el gobierno con senadores

Advierten que no han sido considerados en la discusión en la Cámara Alta. Les complica que el seguro social sea transitorio, y que finalmente no haya una división de la industria de AFP. Esos son los dos grandes temas que, desde ya, anticipan que modificarán cuando el proyecto vuelva a la Cámara de Diputados. Adelantan que los eventuales acuerdos que logre el gobierno en el Senado, no son vinculantes en la Cámara Baja.