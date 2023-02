Reforma tributaria: gobierno se abre a discutir propuesta de la CPC siempre que no afecte la recaudación final

El gobierno del Presidente Gabriel Boric no mostró problemas en la posibilidad de discutir como alternativa al impuesto al patrimonio subir en un punto gravamen a las empresas. Esto, tras la propuesta que planteó el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, de cara a la reanudación del debate sobre la reforma tributaria durante la próxima semana.

“Nuestro gobierno no está cerrado a discusiones y propuestas. Lo que si llamamos y siempre estamos vigilantes a resguardar es que mantengamos los niveles de recaudación comprometidos para poder financiar los compromisos ante el pueblo de Chile, y que toda propuesta resguarde la justicia impositiva”, dijo la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, en un punto de prensa en La Moneda.

En esa línea, la vocera agregó que “lo importante en el pacto fiscal es que garanticemos una mejor distribución de la riqueza y quienes tengan más paguen más. Sea a través de impuestos patrimoniales o un aumento de otro tipo (de impuestos) a los que más tienen, y que al final del día no solo se produzca esa justicia tributaria, sino que nos permita recaudar lo necesario para financiar los compromisos en materia de derecho social”.

“Necesitamos un pacto fiscal de verdad, serio y que nos garantice condiciones sustantivas para un mejor desarrollo del país”, dijo Vallejo, quien apuntó que hoy el peso del pago de impuestos está en “los contribuyentes de sectores, bajos, medios y, quizás medios altos. Y por lo tanto hay que hacer un ajuste en materia tributaria, eso requiere un pacto fiscal”.

Además, la ministra fue consultada ante un trabajo de parlamentarios de oposición y oficialistas para presentar una reforma al sistema de pensiones, que, a juicio de este grupo de congresistas, pueda contar con el respaldo suficiente para ser aprobada, ya que no ven este futuro en el proyecto del gobierno.

Ante esto, Vallejo llamó a que las propuestas presentadas no signifiquen un retroceso respecto al proyecto que propuso y discute hoy el Ejecutivo en el Congreso: “Lo que esperamos es que atendido la necesidad de diálogo y recoger distintas propuestas y observaciones, ninguna de ella implique retrotraer discusiones y llevarlo a foja cero o dificultar algo que necesita urgencia”.

En tanto, y en otra actividad, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, sostuvo una misma postura que su par. “(El proyecto) no tiene líneas rojas, pero tiene propuestas, datos y tiene una propuesta que estimamos que es consistente. Pero eso no significa que el gobierno sea dueño de la verdad y la disposición está en el diálogo, pero el diálogo no puede ser desafiar el decir una cosa u otra, el diálogo se genera en una mesa cuando ponemos todas las cartas sobre la misma”, cerró el secretario de Estado ante la consulta.