Renzo Corona, de PwC Chile: “La innovación se abre como una puerta ineludible de supervivencia y sostenibilidad”

Por décimo año consecutivo se realizarán los premios Innovación PwC 2022, evento organizado en conjunto con la Universidad del Desarrollo (UDD) y la colaboración de Pulso. En esta versión, Aguas Andinas fue la ganadora en la categoría “Empresa consolidada”, por el desarrollo de un fertilizante a partir de los biosólidos del tratamiento de aguas residuales. Con respecto a la categoría “Empresa emergente”, el triunfo se lo llevó Photio, un aditivo nanotecnológico que permite compensar las emisiones de gases contaminantes y mitigar sus efectos dañinos en la salud de las personas y en el medioambiente.

El socio principal de PwC, Renzo Corona, se refiere a la importancia de crear los ambientes para reconocer y motivar la innovación al interior de las empresas y organizaciones, “Nuestro Premio PwC Chile Innovación busca reconocer iniciativas que precisamente son capaces de lograr impactar positivamente en las personas y solucionar problemas importantes para la sociedad. Queremos premiar y relevar aquellas innovaciones que nos ayudan a creer en la tecnología y las ideas como grandes catalizadores de un mundo más sostenible, pleno y justo.”

¿Cuál es la importancia de las alianzas público-privadas a la hora de hablar de innovación?

-Son fundamentales para promover el desarrollo de la innovación. Crear este tipo de sinergias fomenta entornos virtuosos, genera un beneficio recíproco y abre espacios de colaboración en beneficio de la sociedad.

¿De qué forma deberían ser los apoyos de las empresas?

-En primer lugar, el mentoreo. Las grandes empresas deben ser mentoras de otras más incipientes en procesos de innovación colaborativa. En segundo lugar, el acceso a financiamiento: la gran empresa tiene más experiencia y redes de financiamiento. Es relevante que comparta estos puntos con las medianas y emprendedores. Y tercero, fomentar la colaboración no sólo en el mundo corporativo, sino también con otros sectores clave de la innovación como son las universidades y centros de estudios, gremios, etc. Para este entorno colaborativo se necesita generar confianzas, derribando mitos, lo que se puede lograr con pequeños ejemplos de éxito.

¿Cómo afectará el complejo contexto económico de 2023 a la innovación?

-Creo que sí afectará, pero pienso que positivamente: con una economía recesiva, la innovación se abre como una puerta ineludible de supervivencia y sostenibilidad. Creo que aquellos que opinan que las crisis generan oportunidades, están en lo correcto: una economía en declive puede enfrentarnos a grandes desafíos, los que, a su vez, tienen la capacidad de darnos un impulso para hacernos preguntas, pensar más allá, y con ello, generar soluciones extraordinarias.

¿Cuáles son las áreas en que Chile debería innovar, considerando nuestras fortalezas y oportunidades?

-Lo ideal sería que no se quede ningún sector fuera: la mirada de las empresas debe estar más que nunca puesta en las personas, colaboradores, clientes, comunidades y proveedores. Y en ese sentido, las empresas deben innovar para estar más conectadas con esos grupos, como por ejemplo, en el mercado financiero y en el retail.

¿La innovación puede ser un agente transformador en el desarrollo del país?

-Particularmente, la innovación puede ser un agente transformador en el desarrollo del país al contribuir a una mayor productividad, pues ayuda a las empresas y trabajadores a hacer más con menos, generar más empleo, mejorar la competitividad del país en el mercado internacional y mantenerlo a la vanguardia, y aportar a la calidad de vida de las personas a través de soluciones con foco en lo social y la salud. Finalmente, la innovación puede ayudar a atraer mayor inversión. La innovación no necesariamente requiere grande sumas de capital y eso para un país como el nuestro es una oportunidad.

¿Qué opina sobre los ganadores de la décima versión del PremioPwC Chile Innovación 2022?

-No hay empresa suficientemente antigua o grande para no ser innovadora, así como no hay nueva empresa que por pequeña que sea no pueda asumir el desafío de buscar respuestas innovadoras. Las ganadoras de este año son dos compañías muy distintas pero que comparten el gen de la innovación. La innovación desarrollada por Aguas Andinas, la capacidad de implementar el modelo de economía circular en el tratamiento de aguas residuales, es notable. Y la innovación desarrollada por Photio, que permite compensar las emisiones de gases contaminantes, transformando infraestructuras y productos de usos masivos en purificadores de aire, da cuenta de cómo la genialidad y la innovación son todas las respuestas a los desafíos de la sostenibilidad en el mundo empresarial.