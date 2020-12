Retail en picada contra prohibición de hacer descuentos con tarjetas

Como una muy mala idea que limitará la competencia y afectará a los clientes fue recibida en el mundo privado la decisión de la sala del Senado de reponer una indicación que prohíbe a las tiendas ofrecer descuentos asociados al uso de una tarjeta específica.

Tanto en el Retail Financiero como en la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) lamentaron la decisión de la mayoría opositora que apoyó esta propuesta planteada en primera instancia por el diputado Karim Bianchi.

“Ya habíamos expresado que era una mala idea. La Comisión de Economía de la Cámara en dos oportunidades la rechazó por considerarla perjudicial para el consumidor, dado que no estimula la competencia. Que ahora el Senado cometa el mismo error, es muy preocupante”, comentó Carlos Soublette, gerente general de la CCS.

Esta norma forma parte del proyecto pro consumidor que fortalece los derechos y garantías ante la adquisición de ciertos productos como vuelos o autos nuevos. Y entre medio se incluyó esta indicación sobre ventas atadas. “No parece correcto que se intente nivelar para abajo, quitando un beneficio en favor de los consumidores. Ello limita la capacidad de fidelización del retail a sus clientes. Si se piensa que esto influirá en las decisiones de consumo y endeudamiento de los hogares, están equivocados”, replicó Soublette.

Misma opinión sostuvieron en el Retail Financiero, donde el gerente de Asuntos Corporativos, Javier Vega, remarcó: “La indicación tendrá efectos nocivos en la economía. Esta prohibición afectaría a todos los medios de pago incluyendo tarjetas de crédito, débito y prepago y en la práctica invalida la posibilidad de que cualquier comercio, línea aérea, hotel, restaurant, realice un descuento con algún medio de pago en alianza. Esto en la práctica perjudica a los consumidores”.

Consumidores divididos

A diferencia de la unión de criterios en el comercio, los representantes de los clientes se muestran divididos.

Desde la Organización de Consumidores y Usuarios, Odecu, su presidente Stefan Larenas explicó que si bien no están contra las estrategias de fidelización a través de la acumulación de puntos, admitió que la indicación revela el problema de transparencia tras los descuentos. “El problema no es la promoción, sino más bien la falta de transparencia que existen en los costos reales que acarrea activar una tarjeta para acceder a la promoción, ya que los interese y costos se desconocen y muchas veces son disfrazados, y la compra en promoción a la larga puede salir más cara”, acotó. Por tanto recalcó que están a favor de la propuesta de Bianchi: “Esta indicación disminuye la exposición al riesgo de los consumidores”.

Por otro lado, Fojucc (Formadores de Organizaciones juveniles de Consumidores y Consumidoras) no estuvo de acuerdo con el Senado. “Esta medida no beneficia a los consumidores, porque es confusa, coarta la libertad de poder elegir el comercio que ofrezca un mejor precio. Además no se hace cargo de lo medular: las personas acceden a estas ofertas y promociones porque es, a veces, la única manera de acceder a esos productos”, aseveró su presidente, Pablo Rodríguez.