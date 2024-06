Ricardo Mewes afirma que equidad salarial es de toda justicia y que negociación ramal podría rigidizar la relación laboral

El presidente de la CPC, Ricardo Mewes, valoró el cambio que ha tenido el gobierno con el crecimiento económico, y apunta a que temas como el aborto legal y la postura de algunos parlamentarios, podrían entorpecer el avance de otras iniciativas que está en el Congreso.

“Yo no me hubiera parado y no me hubiera ido. Creo que en un acto republicano es importante estar y escuchar el mensaje presidencial. Cada uno tendrá su razón para tomar las decisiones que estime conveniente. Creo que son materias que tienen que tratarse en paralelo. Cuando hay gente que pone esto sobre la mesa, y no quiere discutir cuesta mucho aunar criterios. Eso podría eventualmente traer algún inconveniente en las otras discusiones. Aunar criterios por dios que cuesta. Si hay gente que no quiere discutir nada, es más difícil aún”, dijo Mewes en Radio ADN.

Y agregó que “cuando hay parlamentarios que se retiran y que dicen que no van a discutir nada hasta que se retiren estas ideas. Aunar criterios para el pacto fiscal, reforma de pensiones y otros proyectos en materia de seguridad, va a costar mucho más aunar esos criterios”.

También valoró las mejores cifras económicas que se han conocido en las últimas semanas.

“Las cifras y lo que pudimos ver dan cuenta que hay mejores cifras. Un Imacec de 3,5% donde prácticamente todos los sectores destacan, eso es positivo, le hace muy bien al país. Cambia un poco el estado de ánimo de la gente cuando ven que las cosas empiezan a funcionar. Qué es lo que hemos dicho, que es importante como se generan las nuevas inversiones de nuevos proyectos en el futuro”, sostuvo.

Eso sí, indicó que el país debería poder crecer aún más.

“Creo que en el último tiempo el gobierno ha ido cambiando su mirada respecto de lo que fue el inicio del gobierno en materia de crecimiento económico. Nos alegra que así sea que avancemos en esa línea. Creo que hoy día tenemos una estabilidad macroeconómica importante, y creo que va a seguir mejorando. Se ha controlado la inflación. Hay una buena cifra respecto del primer trimestre, y las de abril respecto del año pasado. Las cifras de crecimiento promedio era de 1,9%. Si este año logramos el 2% y el próximo el 2% ya iremos por sobre el promedio. Lo que planteamos es que ojalá Chile pudiera crecer sobre el 4% porque ahí se produce un cambio en las expectativas”, explicó.

En cuanto a la equidad salarial dijo que es de toda justicia, pero mantuvo sus cuestionamientos a la negociación ramal.

“Que nos vaya a distanciar eso no. Seguimos teniendo muy buena relación con los ministros. La relación es sólida, y siempre vamos a estar tendiendo puentes. Respecto a la equidad salarial, que duda cabe que a igual puesto de trabajo tiene que haber equidad salarial. Esa de toda justicia. Respecto a la negociación ramal nos preocupa, es que rigidiza la relación laboral. Normalmente las grandes empresas están permanentemente negociando con los sindicatos y el estándar lo pondrían ellos, y me pregunto qué va a pasar con las pymes. Eso podría significar una concentración de mercado muy fuerte. Es una medida que no va de la mano con los cambios tecnológicos que está teniendo el país”, señaló.

Por último, indicó que no es bueno que se critiquen a los poderes del Estado, cuando a un sector político no le gusta la decisión de la justicia.

“Creo que a nosotros responsablemente y a toda la ciudadanía nos compete cuidar la institucionalidad del país. Nos hacen un flaco favor estos comentarios. Hay poderes independientes, y esos poderes tenemos que ser responsables de cuidarlos y que hagan su trabajo. Si no cuidamos la institucionalidad podemos ir por un mal camino”, indicó.