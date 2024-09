Rodrigo Vergara dice que el incremento de la inflación es transitorio y respalda visión del Banco Central

Una inflación convergiendo hacia la meta del Banco Central el próximo año a pesar del alza del IPC, es la visión que tiene el expresidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, quien en el marco de la charla mensual Momento Económico, organizada por Centro de Estudios Públicos (CEP), repasó la situación de las cifras macroeconómicas del país.

“Tenemos esta subida de la inflación en los últimos meses, que tiene que ver con el fuerte aumento de las tarifas eléctricas. Ahora, en el corto plazo será más alta, pero lo que hemos dicho, es que la demanda interna hacen ver con cierto optimismo que la inflación va en una tendencia hacia abajo y vamos a llegar a la meta del 3% durante probablemente el próximo año”, sostuvo Vergara.

Respecto de la decisión del BC de recortar la TPM en 25 puntos básicos hasta un 5,5%, apuntó que “queda claro que vienen más reducciones y que llegará más rápidamente a la tasa neutral, que ellos estiman que es 4% real. Yo tengo mis dudas respecto de si la tasa neutral sigue siendo 4%, es una discusión global si las tasas neutrales siguen siendo tan bajas como en el pasado. Pero más allá de eso, lo que tendremos son bajas adicionales de tasas, es probable que en las dos RPM que quedan veamos bajas de 50 puntos adicionales, para llegar a 5% a fin de año”.

Y sostuvo que los precios de mercado indican hoy que estará en 5% a fin de año y probablemente 4,5% hacia el primer semestre del próximo año.

El economista también comentó las últimas proyecciones contenidas en el Informe de Política Monetaria (Ipom), señalando que “tenemos un escenario macro más débil, muy influenciado por lo que vimos en el segundo trimestre - a su juicio un mal trimestre-, y con la percepción de que julio puede tener mucho de transitorio. Por ejemplo, la estimación del Ipom de junio era un crecimiento de 2,25%-3%, pero el BC baja la parte superior a 2,25%-2,75%. Pero ojo, la demanda interna baja de 1,8% a 1,3%; y la corrección que hay en inversión, de -0,3% a -0,8%″.

Respecto de temas fiscales, Vergara apuntó a la deuda. A su juicio, el déficit fiscal preocupa en el mundo y también en Chile, pero no porque la deuda sea demasiado alta, “un 40% del PIB es una deuda baja a nivel global, pero ciertamente nos preocupa la tendencia. Hace 15 años la deuda era 0. Si nos mantenemos en estos niveles o no más allá de 45%, está bien, pero la tendencia ha mostrado otra cosa en el pasado reciente. Y cuándo uno mira el presupuesto proyectado y ejecutado este año, los ingresos han estado bastante por debajo de lo esperado, mientras que el gasto han estado algo por arriba de lo esperado. No se ve fácil el tema fiscal, el CFA ha sido extraordinario claro al respecto. No es fácil, pero ojalá se logre este balance estructural, que originalmente era 1,9%. Después de todo estamos en un año de elecciones”.

Inversión y permisología

Débil crecimiento económico, baja inversión y los problemas de las empresas a la hora de lograr conseguir los permisos para concretar sus proyectos, también fueron parte de los temas que abordó en la cita el expresidente del Banco Central.

Una de las consultas de los asistentes se refirió a los resultados del último Estudio Nacional de Opinión del CEP, donde se indica que el 53% de los encuestados ve que la situación del país es mala o muy mala. Al respecto, Vergara comentó que “la población califica la situación económica como mala, porque es mala. Siempre hay temas de percepción, y aspectos como que la situación general es peor que la particular, pero después de 10 años creciendo al 2%, una economía con un mercado laboral relativamente débil, es natural que se perciba esto. Y si esto tiene efectos políticos, es evidente que los tiene, cuando la situación económica es buena mejora la posición del incumbente y las malas lo empeoran”.

Respecto de la inversión y la situación del proyecto que busca reducir los trámites a la hora de concretar la inversión, Vergara indicó que “hay una buena noticia en el sentido de que le gobierno, para el cual estos temas de crecimiento no eran relevantes, lo tomó. Y creo que lo hizo seriamente, más allá de si uno piensa que se puede hacer mejor”.

Sin embargo, dijo que “si bajamos a la mitad (los tiempos de tramitación) el impacto en crecimiento es significativo. El vaso medio lleno: se esta avanzando. El vaso medio vacío: me gustaría que se hiciera mucho más rápido y agresivamente todo esto, porque la verdad, tengo una sensación de que no es sólo legislativo y normativo, sino que hay un tema de ciertas instancias que ciertamente tienen más poder de lo que uno piensa para estas autorizaciones, hay mandos medios que atrasan estas cosas”.