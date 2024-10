Rosario Navarro destaca aprobación de proyecto de permisos sectoriales y apunta a la importancia de la inversión

En el marco del seminario Crecer al 4%: certezas para promover la inversión, la presidenta de Sofofa, Rosario Navarro, apuntó a la importancia de la inversión, para impulsar el crecimiento económico en el país.

“La situación nos preocupa. Entre 1990 y 1998 cuando se alcanzaron cifras históricas de crecimiento la inversión llegó a rondar entre el 29% del PIB. Esta última década este porcentaje no supera el 25% y el último dato alcanzó un 23,3%. La formación bruta de capital fijo lleva cuatro trimestre consecutivos a la baja, algo que no ocurría desde 2017. Las expectativas de inversión no mejoran. Esto se explica en gran parte por la decaída expectativa empresarial. Otro indicador que preocupa son los montos ingresados y aprobados por el SEIA”, dijo Navarro.

Y agregó que “aunque el ingreso se mantiene constantes, la aprobación de estos es históricamente bajos. Sin inversión no se crean nuevos empleos formales. Esta situación afecta también a las arcas fiscales, porque la principal fuente de recaudación para que el Estado pueda satisfacer las demandas sociales se explica por la recaudación desde el crecimiento. La urgencia de retomar el rumbo de la inversión no solo es un tema entre privados, sino que debiera ser preocupación de los tomadores de decisiones junto con el tema de seguridad”.

La titular de Sofofa destacó la aprobación de la reforma de permisos sectoriales que avanzó a su segundo trámite legislativo la semana pasada.

“Si seguimos haciendo más de lo mismo no seremos capaces de cumplir este anhelo de crecer al 4%. Necesitamos cambios profundos y significativos Valoramos los proyectos de ley que buscan promover un marco institucional más eficiente para la inversión como el proyecto de permisos sectoriales. Hemos empujado la importancia de avanzar en proyectos que son parte del pacto por el crecimiento económico y que están detenidos o sin avances significativos en el Congreso”, sostuvo.

Asimismo, planteó que “es necesario cambiar la forma en que pensamos, evaluamos y aprobamos la inversión en Chile. Resulta fundamental para incentivar la inversión que nuestro sistema tributario sea competitivo respecto a otras jurisdicciones. Una reducción del impuesto de primera categoría nos acercaría a tasas de países desarrollados incentivando a los nacionales a invertir en Chile y atraer inversión extranjera”.

Francisco Saffie, coordinador de Regulación Económica del Ministerio de Hacienda, participó en un debate en Sofofa y destacó lo que está haciendo el Ejecutivo para mejorar la certeza al momento de invertir.

“Destacaría como el gobierno ha puesto niveles de estabilidad en esa efervescencia legal y social en la que estábamos hace cinco años. Además de eso quisiera destacar de que hoy estamos bastante mejor que hace unos años respecto de la certeza y niveles de inversión. Tenemos más inversión extranjera que años anteriores y la inversión privada está aumentando en las estadísticas sobre bienes de capital. Lo que hemos visto es que se ha producido una cierta estabilidad en las necesarias reacciones del poder político sobre las demandas sociales. La administración es grande y hay varias agencias que están funcionando bastante bien como la CNE, CMF y SII. Lo que se discute por certeza o incerteza tiene que ver muchas veces con los permisos. El gobierno se está haciendo cargo de esta agenda”, señaló.

Y por otro lado, indicó que el gobierno está empujando que “nos interesa poder trabajar con datos y levantar información adecuada. La reforma al SEIA se está tratando de hacer una reforma que permita establecer criterios uniformes en la solución de los distintos casos. También tomaría nota respecto de que es una discusión propia de los países desarrollados. Es una discusión del derecho administrativo respecto de como lograr mayores grados de certeza. Es una cuestión que nos interesa el poder entender. Me gustaría destacar dos cosas más que es la creación de la coordinación de la regulación económica, y finalmente la agencia de calidad de las políticas públicas. A veces tener reglas demasiado estrictas puede ser perjudicial”.