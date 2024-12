Rosario Navarro responde a Presidente Boric y sigue defendiendo rebaja de impuesto a las empresas a 23%

Luego que anoche el Presidente Gabriel Boric, en el marco de su discurso en el Encuentro Anual de la Industria 2024, instara a los gremios empresariales a no hacer una política del tejo pasado, en relación a la propuesta de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) y la Socierdad de Fomento Fabril (Sofofa) de reducir los impuestos a las empresas de 27% a 23%, versus el 25% que plantea el gobierno, la titular del gremio industrial, Rosario Navarro, siguió defendiendo el planteamiento del sector privado.

“El Presidente en el contexto que lo dice, estaba hablando de cómo, cuando uno negocia, en el fondo es que uno siempre cuando va a las negociaciones pone sobre la mesa algunos factores, obviamente unos hacia un lado otros hacia otro, de eso se trata negociar, de eso se trata conversar cuando uno va no llega altiro y dice ya todos estamos de acuerdo y firme aquí, uno siempre tiene esos espacios y yo creo que aquí nosotros llevamos evidencia, llevamos data”, dijo Navarro este jueves en entrevista con Radio Duna.

Al respecto indicó que la propuesta de la Sofofa “no es una cifra caprichosa, es una cifra que está avalada por evidencia internacional y porque también vemos que el principal recaudador, estamos de acuerdo que un país que requiere resolver muchos desafíos tiene que no solo recaudar sino ser eficiente en su gasto, pero el principal recaudador de un país es el crecimiento económico, por cada punto que crecemos del PIB recaudamos casi US$800 millones”.

Por tanto afirmó que a su juicio no existe discrepancia en el hecho de que un país que crece, es un país que recauda y puede resolver las demandas de la ciudadía.

Impuesto a dividendos

Indicó que hay consenso en que la rebaja al Impuesto de Primera Categoría (que es el que pagan las empresas) compensa esa falta de crecimiento y en ese sentido, aseveró que la prouesta se reforma tributaria del gobierno es bastante neutra.

Navarro insistió que el 23% no es una cifra caprichosa ya que es el promedio que se paga en los países de la OCDE. Además sostuvo que “la rebaja de Impuesto de Primera Categoría va compensado con un alza de impuesto al dividendo, y eso sí incentiva al ahorro y por ende a la inversión. Los que nosotros estamos haciendo no es hacer un llamado de bajar por los impuestos por bajar los impuestos, es porque ahí vemos que es donde está el principal freno para que hoy día no se estén desarrollando proyectos de inversión”.

Alza de impuestos a las personas

En el marco del Encuentro Anual de la Industria 2024, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dio a conocer que la propuesta tributaria del gobierno contempla un alza en el impuesto que pagan las personas con ingresos sobre los $6 millones mensuales, versus los $4,5 millones que se había analizado previamente.

Navarro indicó que “en el tema del impuesto a las personas ahí si yo creo que hay menos consenso”.

Enfatizó que “nosotros siempre hemos dicho que no es minuto de alzas de impuestos, hoy día tenemos que volver a recuperar la competitvidad, tenemos que poner al país en marcha con el tema de la inversión y nos parece que no es el momento de estar discutiendo un alza de impuestos ni a las empresas ni a las personas”.

Por ello insistió que la rebaja en los impuestos a las empresas se puede compensar con el incremento a los tributos para los retiros de dividendos, el cual sostuvo podría ser incluso mayor al 4%, y enfatizó que el principal recaudador es el crecimiento económico.