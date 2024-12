Boric responde a Sofofa por bajas de impuestos: “Acá no hagamos política con el tejo pasado”

Pasada las 21 horas, y por casi 30 minutos, el Presidente Gabriel Boric entregó su discurso en el Encuentro Anual de la Industria. Y si bien hubo varias coincidencias y gestos de cercanía con lo que expuso la presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Rosario Navarro, un punto donde primó más el desencuentro fue en el tema tributario.

“Acá no hagamos la política del tejo pasado. Hoy día estamos con un impuesto de primera categoría de 27%. Y ahora escuchaba al presidente de la CPC (Ricardo Mewes) y a Rosario, Navarro que nos dicen 23%. Nosotros hicimos una propuesta. Estamos conversando pre legislativamente una propuesta en donde estamos de acuerdo con generar incentivos a la inversión y donde es posible bajar el impuesto de primera categoría a 25%, pero eso tiene que venir de la mano con un régimen alternativo para las pymes, con mayores incentivos a la inversión y también con que los más ricos paguen más”, afirmó el mandatario ante la presencia de unas 500 personas.

El mandatario enfatizó que “cuando nosotros lo planteamos (subir el impuesto a los mayores ingresos) hay algunos que nos dicen no; por ningún motivo, pero en el impuesto global complementario, los ingresos más altos, el tramo más alto, tiene que contribuir más. Entonces, si queremos lo mismo, todos tienen que estar dispuestos a ceder y a entregar parte de lo que consideran propio para que logremos llegar a estos acuerdos”.

En los temas donde si hubo coincidencia está en la reforma previsional: “Me alegra escuchar a la presidenta de la Sofofa que dentro de sus tres prioridades esté la reforma de pensiones y diga que esta debe salir en este gobierno y no postergarse para uno próximo. Yo creo y lo he conversado mucho con dirigentes y parlamentarios, que es posible llegar a un acuerdo. No va a ser el acuerdo o no va a ser el proyecto que ni la derecha ni la izquierda quería en un primer momento, pero estoy convencido que puede ser un buen acuerdo y que comience a subir las pensiones hoy”.

Y en la otra reforma donde también se acercaron posiciones es en el cambio al sistema político. “Este es un debate que genera mucha roncha y debate dentro de los partidos. Yo les digo, como Presidente de la República, estoy de acuerdo en fortalecer a los partidos políticos Y con castigar el discolaje”.

Mencionó que “es importante incorporar políticas públicas que fomenten el acceso a las mujeres a cargos de representación. Entonces, a la reforma que se está discutiendo, yo digo, como Presidente de la República, vamos, estoy de acuerdo, mejorémosla, incorporemos algunos aspectos, pero tenemos que mejorarla. Así que Rosario (Navarro) podemos avanzar en eso también”.

Ya en temas más globales, Boric, le hizo un gesto al sector privado al señalar que “aprovecho este encuentro anual de la industria, para reafirmar nuestra convicción de que el Estado, con el sector privado, somos aliados estratégicos en el cometido de aprovechar el tremendo potencial que tiene Chile”. Y por ello, llamó a retomar “las confianzas” que se ha perdido y el escuchar al otro, aunque no piense iguales.

“Estamos trabajando por construir un Chile más justo, que entregue más bienestar a quienes menos tienen y que permita que cada persona, sin importar su lugar de nacimiento, su condición social pueda desarrollar sus proyectos de vida en igualdad de condiciones y oportunidades. Para poder lograr ese desarrollo más inclusivo, la protección social, la responsabilidad fiscal y el crecimiento económico deben ir de la mano”, expresó.

Sobre el crecimiento económico reiteró que el país no debe conformarse con crecer al 2% la próxima década. “Chile puede más. No nos resignemos a un crecimiento que no alcanza para satisfacer las necesidades de nuestro país”. Y por ello, puso plazos para que el senado pueda aprobar en enero el proyecto de permisos sectoriales. “Yo los invito a que todos trabajemos en conjunto con ese objetivo, porque en el fondo estamos de acuerdo”, acotó.

Mencionó que “la inversión extranjera directa también da señales de que estamos en la senda correcta. Lo he conversado con líderes como Xi Jinping, presidente de China, Narendra Modi, presidente de India, Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido. Todos ven a Chile con un tremendo interés”.

Y puntualizó que “el crecimiento y justicia social van necesariamente de la mano. Un país que no está cohesionado no tiene posibilidades de crecer en el largo plazo. Y por lo tanto, tenemos que trabajar paralelamente en ello”.

Para finalizar sus palabras, el Presidente agradeció a Rosario Navarro por “este espacio. Cuidemos nuestra democracia, valoremos el diálogo entre quienes piensan distinto. Insisto, tratemos de siempre partir por entender la mejor versión de nuestro contradictor y no agarrar la cuña para poder desfigurarla y generar una política de trincheras que no conduce a nada”.

Marcel: Alza de impuestos será para ingresos sobre los $6 millones mensuales

Al término de la actividad, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, precisó que el alza de tributos estará concentrada en personas con ingresos sobre los $6 millones mensuales.

“El gobierno cuando suscribió el protocolo para el proyecto de cumplimiento tributario dijimos que no presentaríamos otro proyecto tributario que implicara un aumento neto en recaudación, pero tampoco pérdida de recaudación por la situación fiscal del país que es estrecha. Por eso si se bajan los impuestos a las empresas tiene que ser compensado con algo que aumente la recaudación. En nuestro planteamiento, ese aumento de impuestos será para personas que ganan sobre $6 millones al mes. Esa es nuestra idea, pero puede haber otras”, apuntó Marcel.