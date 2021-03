Salvador Said recuerda a su padre en su primera carta como presidente de Scotiabank

Asumió la presidencia del banco Scotiabank Chile en septiembre, dos meses después de la muerte de su padre, José Said Saffie. Las diversas ramas de la familia Said tienen el 24,2% del banco, pero un acuerdo con el controlador, el grupo canadiense The Bank of Nova Scotia, que posee el 75,54%, les permite presidir el banco que absorbió al BBVA Chile. Y por eso Salvador Said Somavía asumió la presidencia en reemplazo del patriarca del clan.

“Tuve el privilegio de comenzar a trabajar con él en 1990 y de acompañarlo durante sus últimos 30 años de trayectoria empresarial, por lo que puedo decir con total seguridad que la banca fue una de sus pasiones”, escribió Salvador Said en la carta a los accionistas del Sacotiabank, que se reúnen este jueves en su junta anual ordinaria, la que se anticipa tranquila, con la renovación del actual directorio. Said Somavía recordó en la misiva que Said Saffie fue uno de los principales impulsores de la integración de BBVA Chile con Scotiabank y destacó que su padre siempre supo combinar prudencia en la gestión con visión de futuro. “Mi padre fue un gran hombre que creía en los valores de las personas y la familia como núcleo central de la sociedad y que siempre buscó conciliar la gestión empresarial con las responsabilidades sociales”, escribió.

Scotibank utilizó también la memoria 2020 para homenajear a Said padre, fallecido a los 90 años. “Tuvimos el privilegio de tenerlo como presidente de nuestro directorio desde agosto de 2018, cuando adquirimos la operación de BBVA Chile”, dice el banco en una breve semblanza en la que recuerda que Said fue un “emprendedor nato”, jesuita de formación, alguien orgulloso de sus raíces y orígenes. Nacido en Arequipa, Perú, único hombre entre ocho hermanas, Said Saffie se radicó en Chile a los 5 años.

30 de Marzo 2011 Junta de Accionistas del BBVA Jose Said saluda a Salvador Said como nuevo Director de la misma entidad. Foto :Luis Sergio

El gerente general de Scotiabank, Francisco Sardón, recordó sus largas conversaciones desde que Said llegó a la entidad. “Fue un mentor para mí. Recurría frecuentemente a él para pedirle consejo, le decía ‘don José, ¿qué piensa de esto?, ¿cómo lo haría usted?’. Extraño y atesoro esas conversaciones y su especial cariño durante el tiempo que trabajamos y compartimos juntos”, recordó Sardón en impresiones que reproduce la memoria del banco.

“El banco que más creció”

Salvador Said, quien también asumió la presidencia del Parque Arauco tras el fallecimiento de su padre, analizó en la carta a los accionistas el año de la pandemia y afirmó que las empresas del sector apoyaron proactivamente a sus clientes, lo que impactó en los resultados del sector, que bajaron un 54,15% por el aumento de las provisiones. Pese a ello, Scotiabank se alejó de esa tendencia. “El 2020 fuimos el banco que más creció”, afirma el presidente de Scotiabank, que destaca tres cifras: una cuota de mercado cercana al 14%, casi 500 mil cuentacorrentistas y una utilidad de $ 286.369 millones. También recuerda que Scotiabank ha preparado su estructura de capital para Basilea III. “Luego del estallido social de octubre de 2019 realizamos un aumento de capital de manera de fortalecer nuestra adecuación patrimonial”.

Francisco Sardón recordó también los impactos del estallido, con el incendio de tres sucursales y la vandalización de otras 20. “Hubo días en que el banco -y toda la banca en Chile, operó al 10% de su capacidad”, ejemplificó.

Said resaltó además la digitalización del negocio bancario en 2020. “A inicios de 2019 teníamos una adopción digital del 54%, cifra que al cierre de 2020 fue de 65%”, dijo. Más cifras: el 59% de las ventas de la banca retail se hizo por medios digitales; así como el 93% de los depósitos a plazo y el 72% de los fondos mutuos.

Según del gerente general, en el peak de la pandemia más del 90% de los empleados de áreas centrales trabajó desde su casa. El año se cerró con 40% del equipo con trabajo presencial.