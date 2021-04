Santander sale con todo a competirle a Transbank: Getnet logró en su primer mes la mitad de la meta que tenía para todo el año

A pasos agigantados avanza Santander con Getnet, la red de adquirencia que el banco lanzó oficialmente el pasado 1 de marzo para competirle a Transbank.

Es que el primer balance es bastante superior a lo que esperaban: ya tenían más de 10.000 comercios adheridos a Getnet en el primer mes, según señalan desde la entidad de capitales españoles, y actualmente superan los 12.000.

Esto se compara con los más de 20.000 comercios que esperaban afiliar en todo el primer año, según dijeron en un comunicado cuando lanzaron su red de adquirencia. Considerando estas cifras, en un solo mes ya cumplieron la mitad de la meta que tenían para todo el año.

“Nos tiene muy contentos y a su vez es una excelente noticia para la industria”, dijeron desde el banco respecto al balance del primer mes de operaciones.

En tanto, el gerente general de Santander, Miguel Mata, comentó que “el primer mes ha sido excelente, superando nuestras expectativas. Definitivamente el mercado de medios de pago estaba esperando la llegada de competencia para el beneficio de comercios y consumidores”.

Desde Santander comentan que han tenido un buen recibimiento, y no solo han logrado llegar a comercios que ya tenían POS (Point of Sale, las máquinas para hacer las transacciones, como la de la foto), sino que también a varias entidades que hasta ahora no aceptaban pagos con tarjetas.

Al consultarles por qué los prefieren, mencionan que, “entre otros, el abono en el día y la detección automática del tipo de tarjeta han sido atributos muy valorados por nuestros clientes. También hay una base importante de clientes que contratan por primera vez los servicios de adquirencia (contar con un POS para poder vender con tarjeta) lo que refleja que al mercado le faltaba oferta”.

¿Y los comercios que han adherido, ya tenían POS de Transbank? Desde Santander dicen que “hoy la información que tenemos nos dice que el 50% de los comercios que contrata, no operaba con Transbank en forma previa. Este porcentaje nos parece bastante alto, lo que nos hace suponer que algunos deben haber estado operando vía algún subadquirente. Sin embargo, cualquiera sea la corrección a esta cifra, la conclusión es muy positiva: la oferta de Getnet es muy competitiva y por lo tanto muchos comercios han decidido probarnos”.

En todo caso, tienen otra conclusión para lo anterior, que sería “incluso mejor”, señalan desde Santander. Esto, explican, porque significaría que “Getnet le da la oportunidad a miles de comercios de ampliar su capacidad de venta incorporando por primera vez la posibilidad de que sus clientes paguen con tarjetas. Esto es muy relevante para nosotros, porque la principal motivación de Santander para emprender en adquirencia es justamente desarrollar el mercado de medios de pago en Chile”.

Los subadquirentes son redes de adquirencia que operan conectadas a Transbank, como ocurre hoy con RedelCom o Compraquí de BancoEstado. En todo caso, el banco estatal ya ha manifestado la idea de operar de forma independiente, procesando directamente los pagos, tal como lo hace actualmente Santander; cuestión que quieren concretar este año.

Desde el banco de capitales españoles explican que los comercios que han adherido a Getnet “están diversificados en todos los rubros. Destacan restaurantes y almacenes, pero tenemos clientes de todos los sectores. Lo que sí es un factor a destacar es que los comercios son en su gran mayoría pymes”.

Aseguran que su estrategia comercial inicial estaba dirigida a incorporar clientes que ya son de Santander, por lo que parte importante de los comercios que han adherido ya eran clientes del banco. Sin embargo, detallan que también les han llegado comercios que no eran clientes de la entidad.

“El mercado nos ha sorprendido y durante el primer mes de operación, a pesar de que no era nuestro foco, aproximadamente un 15% de los contratantes de Getnet corresponde a clientes que se incorporan también al Santander”, detallaron.