Se destraba la inversión minera: Gobierno y expertos destacan reactivación de grandes proyectos tras anuncio de El Abra

Cuentas alegres desde el gobierno y señales positivas para la inversión minera, en medio de una deprimida producción de cobre a nivel nacional. Ese fue el balance preliminar tras anuncio realizado por Freeport-McMoRan para la expansión de Minera El Abra, proyecto en el cual prevé invertir US$ 7.500 millones para triplicar la producción de cobre en el yacimiento, una obra que esperan tener activa en 2033.

La Ministra de Minería, Aurora Williams, destacó el anuncio de la minera norteamericana como “una buena noticia para la industria minera y da cuenta de que el esfuerzo que estamos realizando como gobierno para dinamizar la economía, con iniciativas como los proyectos de ley para agilizar los permisos sectoriales o los Gabinetes ProCrecimiento y Empleo que nos permiten destrabar la inversión son valorados por la industria”.

“Chile es un país serio, con una industria y tradición minera de más de 100 años, que nos permite dar certezas a los inversionistas, además de ofrecer todas las condiciones para desarrollar proyectos, con una cadena logística de nivel mundial”, agregó la secretaria de Estado.

En tanto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, indicó que se trata de “un anuncio muy importante que es representativo del auge que hemos visto en el sector minero tras resolverse favorablemente el tema del royalty”.

“Esta inversión se suma a los casi US$ 20.000 millones proyectados para el próximo cuatrienio 2024-2027, a los US$ 3.500 millones de Los Bronces, y el portafolio de inversión de BHP por US$ 10.000 millones”, complementó el titular de Teatinos 120.

Jorge Cantallopts, director ejecutivo del Centro de Estudios del Cobre (Cesco), también elogió el anuncio de la minera norteamericana. “Es una señal muy potente para la región de Antofagasta y para Chile, porque permitirá añadir otra importante iniciativa a la cartera de proyectos futura. Es un proyecto que ha estado en análisis por parte de Freeport por casi 12 años, por ende esta es una excelente señal de que Chile sigue siendo atractivo para invertir”, indicó.

Por su parte, el fundador y director ejecutivo de Plusmining, Juan Carlos Guajardo, subrayó la reducción del ruido regulatorio y constitucional como los principales factores detrás del anuncio.

“El royalty, así como el rechazo de la propuesta de nueva Constitución, permitieron aminorar una etapa de alta incertidumbre y riesgo y por ende han sido una señal de cierta estabilidad a inversionistas”, señaló Guajardo, aunque también hizo hincapié en el contexto de producción de cobre en el país.

“No puede dejarse de lado, para explicar estas grandes decisiones de inversión, que en Chile tenemos una base productiva que necesita imperiosamente proyectos que permitan mantener su competitividad, lo cual ocurre en un momento en que hay una gran necesidad por minerales en todo el mundo que exige crecimiento a las compañías mineras”, concluyó.